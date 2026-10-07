Cuando Dolly Parton murió, fue su sobrino Bryan Seaver quien comunicó la noticia al mundo.

La reina del country llevaba tiempo confiando en Seaver, hijo de su hermana Cassie Parton, como jefe de seguridad y lo eligió personalmente para anunciar su muerte en un video que tuvo amplia difusión.

Sin embargo, en las semanas posteriores a su fallecimiento, ocurrido el 25 de agosto, una serie de inquietantes acusaciones llevó a los herederos de Parton a despedir a Seaver de su puesto. El mes pasado, además, obtuvieron una orden de restricción temporal en su contra.

Danny Nozell, quien fue representante de Parton, solicitó la medida ante un tribunal de Tennessee en nombre de She's Alive LLC, la empresa que ahora gestiona el imperio empresarial de la cantante. La demanda sostiene que la conducta intimidatoria de Seaver hacía insostenible que continuara en el cargo.

Según informó Variety, la denuncia acusa a Seaver de amenazar a Nozell y a otros empleados con el propósito de extorsionarlos. También señala que se describió a sí mismo como un “asesino” y, literalmente, como un “traficante de armas y mercenario internacional”. Según la demanda, agregó: “Lo único que hago es la guerra”.

open image in gallery La familia de Dolly Parton se enfrenta por su herencia tras apartar a su sobrino ( Getty Images/Dolly Parton )

El viernes pasado, Seaver presentó una moción ante un tribunal de Tennessee en la que alegó que necesitaba más tiempo para contratar a un abogado que lo representara en el proceso por la orden de restricción temporal.

Seaver solicitó aplazar unos 10 días la audiencia sobre la orden, prevista para el 9 de octubre.

En declaraciones anteriores a TMZ, negó haber intentado extorsionar a los responsables de la herencia de Parton, aunque sostuvo que algunas de sus otras declaraciones habían sido sacadas de contexto.

“Soy militar de carrera y contratista militar, y participo en operaciones de compraventa de armas para gobiernos extranjeros”, explicó Seaver. “Soy un profesional de la seguridad y un asesino”.

Luego agregó: “Sin embargo, nada de lo que se menciona en esta demanda fueron amenazas, y mantengo la mayoría de mis comentarios. Estaba hablando con franqueza y en privado con Danny, a quien consideraba mi amigo, y él se cree un gánster. Muchos de estos mensajes son simplemente dos tipos hablando con rabia y llorando juntos por teléfono mientras atravesábamos el duelo”.

Seaver fue jefe de seguridad de Parton durante más de dos décadas, puesto en el que sucedió a su padre, Larry Seaver. También dirige Squadron Augmented Protection Services (SAPS), LLC, una empresa que se presenta como “el principal proveedor de servicios de seguridad críticos de Nashville”.

open image in gallery Dolly Parton tenía un patrimonio estimado en más de 450 millones de dólares al momento de su muerte ( Alamy/PA )

De niño, Seaver solía acompañar a Parton durante sus giras. Se dice que la cantante escribió su canción de 1993 ‘Romeo’ como una advertencia para su sobrino, que entonces tenía 16 años, sobre los peligros de sufrir un desengaño amoroso.

En la demanda presentada por Nozell se alega que, durante las semanas previas a la muerte de Parton, Seaver emprendió una campaña de intimidación con el objetivo de obtener importantes sumas de dinero.

Los documentos reproducen mensajes de texto que Seaver habría enviado a Nozell. En uno de ellos, supuestamente amenazó: “Voy a destruir toda la marca si no sacas a estos socios comerciales de Dollywood de nuestro negocio... Voy a llevar toda esta mierda a Billboard. Igual que tú. Voy a joder a todos los [socios comerciales de Dollywood] que pueda”.

En otro mensaje habría escrito: “No soy una persona del mundo del espectáculo. Soy un asesino. Vendí 27 millones de dólares en municiones y armas a la policía haitiana el día que murió Dolly. El entretenimiento no es lo mío. He dedicado mi carrera a destruir cosas y a espiar a líderes africanos y árabes. Y a proteger a Dolly”.

Un tercer mensaje decía presuntamente: “Voy a crear un pódcast dedicado a arruinar las colaboraciones comerciales de Dolly y a denunciar las violaciones que esta gente cometió contra nosotros. Va a ser genial. O que me paguen, joder”.

open image in gallery Bryan Seaver anunció el fallecimiento de su tía Dolly Parton ( YouTube/Dolly Parton )

Según la demanda, otro mensaje decía: “Seré la venganza de mi familia durante los próximos 50 años. No tengo deudas. Lo único que poseo son espadas y armas. Mis hijos tienen tres casas donde podrán vivir para siempre. Mi esposa es dueña de todo. Lo único que me queda es resentimiento y recuerdos. Pero voy a pasar el resto de mi vida jodiendo a cualquiera que haya traicionado a mi familia”.

En declaraciones aparte a ABC News, Seaver calificó la orden de restricción en su contra como “falsa y nada más que una maniobra publicitaria”.

También insistió en que sus palabras habían sido sacadas de contexto. “Dolly me llamaba su asesino. Era una broma que teníamos dentro de su equipo. Yo era su ‘niño ninja’ y Danny Nozell sacó ese mensaje de contexto para hacer parecer que lo estaba amenazando. Siempre me llamó ‘El Asesino’. Nunca amenacé a nadie... Son mis amigos, mis hermanos y mis compañeros”, afirmó.

Seaver agregó: “Me despidieron. Después de que los responsables de la sucesión negociaran conmigo y con mi empresa para que prestáramos servicios de forma permanente y aceptaran esas condiciones, una semana más tarde me despidieron por estas supuestas ‘amenazas’”.

Squadron Augmented Protection Services (SAPS), la empresa de Seaver, se encargaba de la seguridad en varias propiedades de Parton. Sin embargo, imágenes obtenidas la semana pasada por TMZ mostraron a nuevos guardias ocupando sus puestos en la casa de Parton en Nashville, así como en su museo y almacén.

Según las estimaciones, Parton murió con un patrimonio neto superior a los 450 millones de dólares.

Traducción de Leticia Zampedri