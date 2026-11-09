Robbie Williams respondió a quienes aseguran que la nueva canción navideña de Olivia Rodrigo se parece a su éxito de 2012, ‘Candy’, y dejó claro que las similitudes musicales no le preocupan en absoluto.

La polémica comenzó después de que Rodrigo, de 23 años, lanzara la semana pasada su sencillo navideño ‘Take Me Home (4 Christmas’), una canción de ritmo alegre y pegadizo inspirada en ‘Christmas Wrapping’, el éxito de 1981 de The Waitresses.

Sin embargo, numerosos seguidores encontraron similitudes entre la melodía y el ritmo del nuevo tema y una canción muy distinta: ‘Candy', el éxito de Robbie Williams que alcanzó el primer puesto de las listas en 2012.

Ante los comentarios, el cantante británico reconoció que Rodrigo podría haber encontrado “de casualidad” una combinación musical similar a la suya, pero defendió que la creación artística siempre está influida por quienes llegaron antes.

En una extensa publicación de Instagram, Williams expresó su frustración por la tendencia a acusar de plagio a los músicos ante cualquier similitud entre canciones. “Hay algo en la industria musical que me molesta desde hace mucho tiempo: la gente ataca a otros porque ha encontrado un parecido entre dos canciones”, escribió. “Algunos casos los entiendo perfectamente y otros están completamente justificados. Pero la mayoría, en mi opinión, son una auténtica tontería”.

El artista argumentó que existe un número limitado de notas y acordes, por lo que es inevitable que distintas canciones compartan ciertos elementos, y aprovechó para expresar su admiración por Rodrigo. “Me encanta Olivia Rodrigo. Soy fan desde 'Brutal'. ¡Qué temazo! Ojalá lo hubiera hecho yo”, afirmó, antes de descartar cualquier acción legal por las supuestas similitudes. “No sé si técnicamente existe algún problema de derechos editoriales, de derechos de autor o si no hay ningún problema en absoluto. Y no quiero saberlo. No voy a demandarla, porque creo que, en algún momento, tiene que prevalecer el sentido común”, sostuvo.

Williams reconoció que los artistas merecen protección frente al uso indebido de sus creaciones, pero criticó los intentos de obtener beneficios económicos a partir del éxito ajeno y advirtió sobre los riesgos de convertir cualquier semejanza musical en una disputa legal. “Hay una diferencia entre proteger tu trabajo y tratar cada secuencia de notas vagamente familiar como si fuera un boleto de lotería ganador”, señaló.

Olivia Rodrigo lanzó su nuevo sencillo navideño la semana pasada ( Ben Birchall/PA Archive )

“Algunas de estas situaciones se han convertido en una forma de aprovecharse del éxito ajeno, y eso me parece repugnante”, escribió. “Todos nos apoyamos en quienes nos precedieron, a veces de manera consciente y otras sin siquiera darnos cuenta. Así funciona la música. Si seguimos castigando a los artistas por llegar accidentalmente a algo que otros ya habían hecho, terminaremos sofocando la creatividad de todos”.

Williams concluyó su publicación con un mensaje de apoyo a Rodrigo, a quien calificó de “brillante”.

Las disputas por presunto plagio se han vuelto cada vez más frecuentes en la industria musical. En julio, el grupo surcoreano BTS rechazó las acusaciones de que su sencillo 'Swim' copiaba una canción inédita de tres compositores estadounidenses, luego de que estos presentaran una demanda por derechos de autor en California.

El mes pasado, el equipo que representa el legado musical de Bill Withers acusó a Olivia Dean de copiar 'Just the Two of Us' para componer su canción 'I've Seen It'.

Por su parte, en 2023, Ed Sheeran ganó un juicio en Estados Unidos en el que se lo acusaba de haber plagiado 'Let's Get It On', de Marvin Gaye, al componer 'Thinking Out Loud'. Después de dos semanas de audiencias, un jurado concluyó que Sheeran había creado su canción de manera independiente y no había infringido los derechos de autor del tema de Gaye.

Rodrigo tampoco ha estado exenta de polémicas por presuntas similitudes artísticas. En 2021, Courtney Love la acusó de copiar la portada de un álbum de Hole de 1994 para promocionar su concierto Sour Prom y, aunque criticó que no le hubiera pedido permiso, finalmente no emprendió acciones legales.

Mientras tanto, 'Take Me Home (4 Christmas)' continúa escalando posiciones en las listas musicales y muchos la consideran una de las principales candidatas a alcanzar el primer puesto durante la temporada navideña de este año.

Traducción de Leticia Zampedri