‘Wonderwall’, de Oasis, dispara un 300 % sus reproducciones tras la victoria de Inglaterra sobre México en el Mundial

El clásico de Oasis de 1995, ‘Wonderwall’, ha experimentado un notable resurgimiento desde el inicio del Mundial de 2026. Tras la victoria de Inglaterra sobre México, el tema registró un aumento de más del 300 % en su número de reproducciones.

La canción se ha consolidado como el himno no oficial de la selección inglesa durante el torneo, hasta el punto de que los propios futbolistas la entonan junto a los aficionados después de cada triunfo.

La tradición comenzó tras la contundente victoria por 4-2 sobre Croacia en el debut de Inglaterra en la fase de grupos y se ha repetido después de cada victoria desde entonces.

‘Wonderwall’ volvió a sonar con fuerza tras el emocionante triunfo por 3-2 frente a México, disputado en la madrugada del lunes debido a la diferencia horaria del Mundial, que este año se celebra en Estados Unidos, Canadá y México.

Según datos de Spotify, la canción registró un incremento del 306 % en el número de reproducciones durante la hora posterior al encuentro, en comparación con la misma franja horaria del día anterior.

De acuerdo con la plataforma, las reproducciones pasaron de 1.628 a 6.614 tras el pitazo final. En el balance de las 24 horas, ‘Wonderwall’ acumuló 200.441 reproducciones, un aumento diario del 18 %.

Liam Gallagher, vocalista de Oasis, también celebró el renovado éxito de la canción. Días antes ya había alentado a los aficionados ingleses a "mantener viva la vibra bíblica".

El músico, nacido en Manchester, también bromeó sobre el capitán inglés, Harry Kane, quien el lunes apenas podía hablar durante una entrevista con BBC Sport. "Cantar es un trabajo duro", escribió Gallagher en tono de humor.

Compuesta por Noel Gallagher, ‘Wonderwall’ alcanzó el segundo puesto de la lista de sencillos del Reino Unido tras su lanzamiento en 1995 y, con el paso de los años, se ha convertido en una de las canciones más emblemáticas de Oasis.

Los datos de Spotify muestran que no fue el único himno futbolero que experimentó un fuerte repunte durante el Mundial. ‘Three Lions’, de David Baddiel, Frank Skinner y The Lightning Seeds, registró casi 20.000 reproducciones antes del más reciente partido de Inglaterra.

La canción, convertida en un clásico del fútbol inglés desde su lanzamiento en 1996, aumentó un 5.105 % en la hora previa al encuentro, al pasar de 331 a 17.229 reproducciones.

Tras la victoria de Inglaterra, ‘Three Lions’ sumó 7.200 reproducciones en la hora siguiente al pitazo final, un incremento del 1.452 % respecto al mismo periodo del día anterior. En el balance de las 24 horas, la canción también registró un aumento del 82 % en su número de reproducciones.

Spotify señaló además que otros temas asociados al fútbol también experimentaron un notable crecimiento en popularidad, entre ellos ‘Vindaloo’, de Fat Les, concebida originalmente como una parodia de los cánticos futbolísticos, pero convertida con el tiempo en otro himno de las gradas.

La plataforma destacó igualmente el repunte de clásicos como ‘Sweet Caroline’, de Neil Diamond; ‘We're On the Ball’, de Ant and Dec, canción oficial de Inglaterra para el Mundial de 2002; ‘World in Motion’, de New Order; y ‘Freed From Desire’, de Gala, todos ellos impulsados por el entusiasmo que ha generado la campaña inglesa en el Mundial.

Traducción de Leticia Zampedri