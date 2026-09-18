Miley Cyrus reveló cómo fue su última conversación con su madrina, Dolly Parton, y contó que los consejos de la estrella de la música country la ayudaron a construir un personaje público sin dejar de ser ella misma fuera del escenario.

“Solo intento mantenerme entera, pero la última vez que hablamos fue cuando le conté sobre este disco. Aunque éramos muy diferentes, justamente eso hacía que nos complementáramos tan bien”, dijo Cyrus al presentador de Apple Music Zane Lowe, en referencia a su décimo y más reciente álbum de estudio, Bass Persuades.

La cantante de ‘Flowers’ explicó que Parton siempre era “la primera persona” a la que le enviaba una copia en vinilo de cada nuevo álbum. “Y esta vez también iba a mandarle uno, porque siempre lo hacía”, contó.

Parton murió el 25 de agosto en Nashville a los 80 años, tras una breve lucha contra el cáncer.

Al día siguiente, Cyrus rindió homenaje a su madrina y aseguró que “el dolor por la pérdida de mi tía Dolly es indescriptible”.

“Nuestros momentos más sagrados fueron privados y así permanecerán: detrás del escenario, debajo del glamour y entre nuestros corazones”, escribió entonces. “Sé que Dolly querría que sintiera este dolor, que escribiera una canción sobre él y después encontrara la fuerza para seguir adelante. Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido. Una de nuestras últimas conversaciones fue sobre música y transformación”.

open image in gallery Miley Cyrus contó que su madrina, Dolly Parton, era desde hacía años “la primera persona” a quien enviaba un vinilo cada vez que editaba uno ( AFP/Getty )

Durante su conversación con Lowe, Cyrus recordó cómo los consejos de Parton la ayudaron a comprender mejor su propia relación con el mundo del espectáculo, sobre todo durante sus años como Hannah Montana en Disney Channel.

“Es conocida por todo ese artificio: el pelo, el maquillaje, el espectáculo”, explicó Cyrus. “Pero creo que lo que realmente atrae a todo el mundo es lo genuina y auténtica que es. Hubo una etapa de mi vida, y hablábamos de esto por Hannah, en la que gran parte de mi vida giraba en torno a un personaje. Y creo que ella me ayudó a entender que puedes tener un personaje y seguir siendo quien eres, porque Dolly era así”.

open image in gallery Dolly Parton murió el 25 de agosto en Nashville, a los 80 años, tras una breve lucha contra el cáncer ( AFP/Getty )

La cantante de ‘Wrecking Ball’ comparó su personaje público con el drag: “La forma en que me presento al mundo es muy diferente de la persona que se levanta a alimentar a la tortuga todas las mañanas”.

“Pero, al mismo tiempo, esa persona también forma parte de mí. Simplemente la mantengo un poco apartada”, explicó.

Cyrus también habló de su tendencia a emocionarse hasta las lágrimas cuando actúa y recordó su interpretación de ‘End of the World’ en My Next Guest Needs No Introduction, el programa de David Letterman, en 2024. Según explicó, la canción hablaba sobre “el fin del mundo y la posibilidad de no volver a ver a mi madre”.

“Empecé a llorar, y ella me vio en el programa de Letterman y me preguntó: ‘¿Por qué lloras?’”, recordó Cyrus.

open image in gallery Miley Cyrus también recordó cuando interpretó ‘I Will Always Love You’ junto a Dolly Parton en 2022 ( Getty )

Lowe sugirió que Parton probablemente intentaba decirle a su ahijada que debía “ser profesional”. Cyrus estuvo de acuerdo: “Básicamente, eso fue lo que me dijo”.

“Ella me decía: ‘La música es una vía de escape. Deja que ellos lloren. Tú tienes que seguir adelante’. Y yo le respondía: ‘Lo sé, pero así soy yo’. Y ella me quería por eso”.

Cyrus también recordó cuando interpretó ‘I Will Always Love You’ junto a Parton durante el especial de NBC Miley's New Year's Eve Party en 2022. Según contó, la cantante de ‘Jolene’ sabía en ese momento que “lloraba por la misma razón por la que lloro ahora”.

“Muchas de las personas que han sido pilares en mi vida pertenecen a generaciones anteriores a la mía”, explicó. “Poco a poco, fueron allanando el camino que ahora me toca recorrer. Y no siempre estarán aquí para que pueda llamarlas y preguntarles: ‘¿Qué hago ahora?’, como hacía siempre con Dolly”.

“Y siempre tenía razón. Es como cuando tu madre siempre tiene razón y, de niño, piensas: ‘¿Qué va a saber ella?’. Después creces y te preguntas: ‘¿Cómo lo hace? ¿De dónde saca todo esto? Eres una persona normal. ¿Por qué lo sabes todo?’. Dolly siempre tenía razón en todo”.

Parton fue una presencia recurrente en la carrera de Cyrus. Interpretó a la tía Dolly en tres episodios de Hannah Montana y, años después, ambas colaboraron en “Rainbowland” e interpretaron juntas “Jolene” en los premios Grammy de 2019.

También volvieron a encontrarse en el estudio para grabar una nueva versión de ‘Wrecking Ball’, la canción que Cyrus lanzó originalmente en 2013, para el álbum Rockstar de Parton, publicado en 2023. En esa versión, la letra “I will always want you” da paso a “I will always love you”, en referencia al clásico de Parton.

Traducción de Leticia Zampedri