Cuando una invitada a la boda de Miley Cyrus incumplió el código de vestimenta al llevar un vestido amarillo, en Internet la tildaron de “maleducada” y “vergonzosa”, pero, al parecer, a la propia novia no le importó demasiado.

La cantante de Flowers, de 33 años, se casó con el músico Maxx Morando, de 28, en una ceremonia íntima celebrada en el jardín de su casa en Palm Springs el sábado (21 de noviembre). La pareja lleva cinco años junta y Morando le pidió matrimonio a Cyrus durante unas vacaciones en Japón en 2025.

Sin embargo, tras la publicación de las fotos del evento, una invitada se hizo viral por motivos equivocados, ya que parecía haber incumplido el código de vestimenta, que exigía ir toda de negro, al llevar un vestido de color amarillo mostaza. Desde entonces, se identificó a la invitada como Belgica Vargas, que asistió a la boda junto a su marido, el productor musical Shawn Everett, quien trabajó con Cyrus.

Una fotografía aérea de la ceremonia nupcial, en la que destaca el vestido amarillo de Vargas en medio de un mar de tonos negros y oscuros, se difundió ampliamente en las redes sociales, donde acumuló más de 40 millones de visualizaciones.

Las críticas no se hicieron esperar y los seguidores calificaron a Vargas de “vergonzosa” y “maleducada” por ese evidente desliz en su vestuario.

Sin embargo, según Grecia, la hermana de Vargas, a Cyrus no le preocupó en absoluto el incumplimiento del código de vestimenta, que se debió a que Vargas había malinterpretado la invitación.

“[Belgica] no lo sabía, chicos, su marido es muy buen amigo de Miley y, si conocieran a mi cuñado, lo entenderían perfectamente”, escribió Grecia en un comentario que, en el momento de escribir estas líneas, recibió más de 8.000 “me gusta”.

“Mi hermana debería haber tenido más cuidado y haber comprobado bien la invitación”, continuó. “De todos modos, Miley es un encanto, así que no le dio tanta importancia como le da Internet”. “Nos riendo en familia”.

En un comentario posterior, Grecia añadió que Belgica “dijo que vio la invitación hace dos meses y que va a volver pronto a casa para ver la invitación y averiguar dónde se les pasó por alto el aviso”. “Su marido es un tipo muy llamativo, así que nos sorprende que se vista de negro”.

En una declaración adicional dirigida a People el lunes (23 de noviembre), Grecia aseguró a la publicación que su hermana se encuentra “bien” a pesar de las críticas.

“Se sintió muy avergonzada durante la primera hora, pero nadie en [la] fiesta la hizo sentir mal en absoluto, así que se le pasó”, explicó.

“Cuando Miley saludó a sus invitados y se acercó a mi hermana, la abrazó y le dijo: “¡Estás guapísima!” Superauténtico”.

Grecia añadió que Cyrus es “una mujer encantadora y con los pies en la tierra”. “Por eso Shawn la quiere tanto”.

“Mi hermana no la conoce muy bien, pero sabe que es una persona muy simpática”, concluyó.

El cantante de música country estadounidense Billy Ray Cyrus afirmó que es “el padre más orgulloso del mundo” tras la boda de su hija Miley con Morando, el baterista de Lilly. Escribió en Instagram: “¡Mi pequeña se ha casado con el amor de su vida! No puedo describir lo maravilloso que fue tener a toda mi familia reunida en una misma habitación, unida por el amor. @Miley, no hay palabras para expresar lo orgulloso que me haces sentir cada día… ¡Soy el padre más orgulloso del mundo!!”.

Dirigiéndose a su nuevo yerno, añadió: “@Mmaxxmv ¡Es un gran honor para mí darte la bienvenida a la familia! Ustedes dos, chicos, son la pareja perfecta”.