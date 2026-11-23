El ícono de la cultura pop Miley Cyrus se casó con el baterista Maxx Morando el fin de semana en una boda íntima en Palm Springs, California, según una publicación en la cuenta de la cantante en Instagram.

Cyrus, de 33 años, y Morando, de 28, contrajeron matrimonio el sábado, indicó. Las fotografías muestran a la pareja abrazándose frente a un fondo blanco, con una palmera característica del desierto de Palm Springs detrás, y un perro grande recostado a sus pies. En una imagen ambos se besan de pie en un pasillo cubierto de rosas blancas.

La cantante de “Party in the U.S.A.” lució un vestido de seda de manga larga de Saint Laurent, diseñado por Anthony Vaccarello, y elegantes zapatos blancos de seda de tacón bajo, según un comunicado de Saint Laurent. El vestido tenía la espalda descubierta y ella llevaba flores en el cabello, el cual estaba recogido en un peinado hacia arriba.

Por su parte, Morando —baterista de la banda de rock Liily— portaba gafas oscuras de montura cuadrada. Su esmoquin recto también fue confeccionado por la marca francesa de moda de lujo.

La pareja está junta desde 2021 y se conoció después de que les organizaran una cita a ciegas, según una entrevista que Cyrus concedió a Vogue en 2023. Morando le propuso matrimonio mientras se encontraban en Japón a finales del año pasado, según contó él en una entrevista con Wonderland Magazine.

“Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza” antes de hacer la pregunta, narró Morando para un perfil en esa revista.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.