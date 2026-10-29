El cantante canadiense Bryan Adams lanzó una nueva canción en la que arremete contra la decisión del presidente Donald Trump de cambiar el nombre del lago Ontario, en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Canadá.

El intérprete de éxitos como ‘Summer of ’69’ y ‘Heaven’ estrenó esta semana el tema ‘Lake Ontario’, que se incluirá como canción adicional en su nuevo álbum.

“Es un nombre indígena, no una orden ejecutiva”, canta Adams. “Pero las cosas no le salían bien en Irán. Así que, como un bebé que tira los juguetes del cochecito, tal vez pensó que lo mejor era dar un golpe bajo y montar un gran espectáculo”.

La canción llega dos meses después de que el mandatario republicano firmara una orden ejecutiva para instruir a las agencias federales a referirse al lago Ontario, situado en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, como “lago América”.

Desde entonces, tanto Google Maps como Apple Maps incorporaron la nueva denominación en sus mapas para los usuarios estadounidenses.

Adams, quien ha vendido más de 75 millones de discos y sencillos en todo el mundo, también aprovechó la canción para cuestionar a Trump por sus vínculos con Jeffrey Epstein, el fallecido financiero acusado de tráfico sexual de menores.

El presidente estadounidense no ha sido acusado de ningún delito relacionado con Epstein y ha negado haber cometido irregularidades.

open image in gallery El cantante canadiense Bryan Adams lanzó una nueva canción en la que critica duramente a Donald Trump, al que llama “bebé”, por su intento de cambiar el nombre del lago Ontario ( Getty )

“Pero parece otra distracción, mientras los archivos de Epstein cobraban protagonismo”, dice otro fragmento de la canción. “Algún día saldrán a la luz y diremos: ‘Ahí lo tienen’. Y entonces todos nos zambulliremos en el lago Ontario”.

Adams, de 66 años, creció en Kingston, una ciudad de tamaño mediano de la provincia canadiense de Ontario. Este verano ya había publicado otra canción en la que criticaba a Trump.

Las relaciones entre Estados Unidos y Canadá, aliados históricos y estrechos socios comerciales, comenzaron a deteriorarse después de que el mandatario republicano regresara a la Casa Blanca el año pasado.

Trump impuso elevados aranceles a los productos canadienses, bajo el argumento de que el país mantenía prácticas comerciales desleales. La medida desencadenó una intensa disputa comercial entre Washington y Ottawa.

Además, el presidente estadounidense amenazó en repetidas ocasiones con convertir a Canadá en el “estado número 51” de Estados Unidos.

open image in gallery Bryan Adams, de 66 años, ha vendido más de 75 millones de discos y sencillos. En la imagen, el cantante durante su actuación en ‘Live 8 Canada’, el 2 de julio de 2005, en Barrie, Ontario, Canadá ( Getty )

El primer ministro canadiense, Mark Carney, comparó los aranceles estadounidenses con un acto de guerra, mientras que las Fuerzas Armadas de Canadá elaboraron planes de contingencia ante la remota posibilidad de una invasión de Estados Unidos.

Durante el último año, numerosos canadienses boicotearon productos estadounidenses y cancelaron sus viajes al país vecino. Una encuesta publicada el mes pasado por el periódico Ledger reveló que el 41 % de los canadienses consultados considera ahora a Estados Unidos un “enemigo”.

Por su parte, las encuestas de Ipsos indican que, entre los estadounidenses consultados, el 64 % se opone a que Canadá se incorpore a Estados Unidos, mientras que el 57 % rechaza la imposición de aranceles adicionales a los productos canadienses.

Traducción de Leticia Zampedri