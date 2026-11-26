Stella, la hermana de Dolly Parton, reveló que la cantante le ahorró a su familia “el dolor de verla” debilitarse antes de su muerte.

La reina de la música country falleció en agosto, a los 80 años, tras haber sido diagnosticada de cáncer.

Su hermana Stella, de 77 años, recordó ahora cómo siguieron manteniendo sus llamadas telefónicas habituales los martes por la mañana mientras ella se sometía a tratamiento en Alemania.

“Hablábamos todo el tiempo que ella quisiera”. “La acompañé en ese camino”, declaró a People.

Cuando el estado de Dolly empeoró, no dejó que su familia la viera, según reveló Stella: “A medida que se iba debilitando cada vez más, no quería que la viera así”. Hablábamos todas las semanas, pero no nos veíamos.

“Se habría puesto muy triste si, al estar muriéndose, me hubiera visto llorar desconsoladamente o hubiera visto la tristeza reflejada en mi rostro”. “Me estaba ahorrando a mí y a todos nosotros el dolor de tener que ver aquello”.

open image in gallery Stella recordó sus últimas llamadas telefónicas con su hermana Dolly ( Getty )

Stella reveló que sigue sintiendo envidia del “eterno optimismo” de la protagonista de “Cómo eliminar a su jefe”.

“Se negaba a fijarse en lo malo. Claro que la extraño”, dijo. “Pero no puedes regodearte en la tristeza. La vida es para vivirla, y yo me guío por eso”.

Stella dijo que recordaría a su hermana durante las fiestas navideñas, ya que esta época del año significaba mucho para Dolly.

“Le encantaba el pollo con albóndigas y mis albóndigas de tomate”, dijo. “Así que prepararé todo eso durante las cinco o seis semanas que duran las vacaciones… A mí nunca me gustaron tanto las vacaciones como a ella, pero a ella siempre le encantó eso”.

“Tenía un espíritu más infantil que el mío. Pero para mí, las fiestas siempre tienen que ver con la comida y la familia”.

open image in gallery Dolly Parton tenía un “espíritu infantil” y le encantaban las fiestas, según dijo su hermana ( PA )

Con motivo del centenario del Desfile de Acción de Gracias de Macy’s, se celebrará un homenaje a Dolly Parton, protagonizado por Megan Hilty.

El cartel de artistas famosos de esta edición conmemorativa cuenta con Megan Moroney, Teddy Swims, Queen Latifah, Keke Palmer, Jimmy Fallon y The Roots y Jojo.

Entre las apariciones especiales también se contará con Melissa Joan Hart, Jack McBrayer, Janet McTeer, Holly Robinson Peete y Rodney Peete.

Este mes se ha publicado la última interpretación vocal grabada de Parton, un dúo con Bono, el líder de U2.

Según su página web oficial, Parton compuso esta canción country sobre los lazos familiares rotos junto con U2 y el cantautor irlandés Johnny McDaid.

Las cuentas oficiales de Instagram de U2 y Dolly Parton compartieron el miércoles una publicación conjunta, que incluía una carta que la fallecida cantante había escrito a Bono tras la grabación.

“Hola, Bono, espero que te guste lo que hice. Hice bastantes cosas. Sácale lo que quieras y lo que necesites, pero a mí me encanta la canción y creo que podría ser algo realmente especial”, escribió.

“Gracias por hacerme parte de tu vida. Siempre te quise y siempre te querré”, dijo ella.