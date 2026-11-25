Ariana Grande se pronunció sobre la reacción que suscitó su videoclip de Petal y afirmó que “no cambiaría nada” si tuviera que volver a lanzarlo hoy.

La cantautora y actriz publicó el vídeo —que acompaña a la canción principal de su último álbum— el pasado mes de julio, momento en el que suscitó un amplio debate en la prensa y en las redes sociales sobre su aspecto, su peso y su salud.

Grande, que se alejó de la vida pública al finalizar su gira Eternal Sunshine Tour en agosto, concedió una entrevista al pódcast Las Culturistas antes de estrenar su papel en la secuela de la comedia Focker in-Law.

Al recordar la reacción que suscitó el video de Petal, preguntó: “Es como si uno se preguntara: ¿cuándo se tratará realmente del arte? ¿Cuándo se tratará del trabajo?”.

open image in gallery Ariana Grande, fotografiada en el estreno de Focker in Law la semana pasada ( Getty )

“De eso trata más o menos el video… Siempre hay cierta distorsión en torno a la actuación”, añadió. “Ese video, que pretendía dejarlo muy claro, tenía su propia y descabellada metapercepción”.

La letra de Petal y el videoclip abordan directamente el escrutinio al que se ve sometida Grande y su relación con la fama.

“Pero me siento muy orgullosa y agradecida; no cambiaría nada”, añadió. “Hoy lo volvería a publicar tal y como está”.

“Creo que mi experiencia a la hora de dar a conocer mi arte y ver cómo lo recibe la gente es muy diferente de cómo solía ser hace tan solo unos años”. “Las reacciones de la gente nunca determinaron la forma en que creé el futuro”.

La artista les dijo a los presentadores del pódcast, Bowen Yang y Matt Rogers, que “nunca había cambiado mi estilo musical ni nada por el estilo en función de lo que la gente esperara de mí” y que “siempre había actuado con autenticidad en ese sentido”.

open image in gallery Grande y De Niro en Focker in-Law ( PA )

“Pero en el pasado, me hizo mucho daño”, dijo. “Y creo que ahora, siempre y cuando cree desde la autenticidad y sea sincera, y haga cosas que me encantan, sé que… que pase lo que tenga que pasar”.

Focker in-Law es la tercera secuela de la exitosa comedia de 2000 La familia de mi novia, protagonizada por Ben Stiller en el papel de Gregory Focker, un hombre que se gana la ira del severo padre de su novia (Teri Polo), interpretado por Robert De Niro.

En esta nueva secuela, Grande interpreta a la pareja del hijo de Gregory (Skylar Gisondo, de “Primetime”), quien se enfrenta a su futuro suegro.

Traducción de Olivia Gorsin