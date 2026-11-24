El actor estadounidense Steven Hack, que participó en series de televisión como American Horror Story, Esposas desesperadas y Agente Carter, falleció a los 68 años, según anunció su compañía de teatro.

Entre sus trabajos también figuran películas de Marvel como Los Cuatro Fantásticos y Thor: un mundo oscuro, junto con la producción original de Cats en Broadway.

La compañía teatral InterAct, un grupo con sede en Los Ángeles cofundado por Hack, confirmó su fallecimiento en Instagram al publicar una fotografía del artista junto con un mensaje que indicaba que murió en su domicilio “tras un incidente cardiaco repentino e inesperado”.

En homenaje al actor de reparto, la compañía lo describió como “un intérprete dotado y versátil, un magnífico artista gráfico y un miembro muy querido de nuestra familia artística”.

La declaración continúa: “Su creatividad y su talento contribuyeron a dar forma a Interact en sus primeros años, y su talento artístico, su sentido del humor, su calidez y su espíritu generoso enriquecieron todo aquello a lo que se dedicaba”.

open image in gallery La compañía de teatro de Hack confirmó su fallecimiento en Instagram ( Apple TV+ )

Con respecto a la trayectoria de Hack, sus colegas señalan: “Steven se sentía muy orgulloso de sus inicios como bailarín de Broadway, durante los cuales actuó en la producción original de Cats y participó en la gira de A Chorus Line”.

Además de elogiar su trayectoria en el cine, la televisión y la publicidad, el mensaje concluye: “Al recordar a Steven, celebramos no solo sus numerosas aportaciones a nuestra empresa, sino también la alegría de haberle conocido y de haber trabajado con él. Siempre ocupará un lugar especial en la historia de Interact y en los corazones de quienes lo conocieron. Expresamos nuestro más sincero pésame a su familia, a sus amigos y a todos los que le querían. Que su recuerdo sea una bendición”.

Nacido en San Luis, Misuri, en 1958, Hack debutó profesionalmente como bailarín adolescente en la película musical Vaselina, de 1978, antes de pasar cinco años en la producción original de Broadway de Cats, de Andrew Lloyd Webber.

Su extensa carrera en la pantalla incluyó papeles en series de televisión como Fresh Off The Boat, Mentes criminales, El mentalista, iCarly, Días de nuestra vida, Todo el mundo quiere a Raymond, Scrubs, Pam y Tommy, Hospital General, Seinfeld, Loco por ti y El ala oeste de la Casa Blanca.

Entre sus participaciones en el cine destacan la comedia dramática Junk, junto a David Schwimmer y Gaby Hoffmann, así como la película de misterio Amsterdam, protagonizada por Christian Bale, Margot Robbie y Zoe Saldana.

La trayectoria teatral de Hack también abarcó producciones como Death Of A Salesman, Our Town, Proyecto de un crimen y A Little Night Music.

Traducción de Michelle Padilla