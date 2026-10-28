Rick Wakeman revela que echó a Salvador Dalí del escenario por interrumpir su solo

Rick Wakeman recordó un curioso encuentro con un admirador muy famoso en su nueva autobiografía, The Wizard of Prog, que saldrá a la venta el jueves.

En el libro, el músico repasa sus experiencias junto a algunas de las grandes estrellas de la década de 1970, así como sus comienzos con la banda Strawbs. Entre las anécdotas más insólitas figura la ocasión en que empujó al célebre pintor español Salvador Dalí fuera del escenario durante un concierto en París, en 1970, sin tener idea de quién era.

“Fue una situación de lo más extraña”, contó Wakeman en una entrevista con Press Association.

“Estaba por tocar un pequeño solo con mi piano eléctrico cuando apareció un hombre que empezó a agitar su bastón. Pensé que alguien iba a sacarlo del escenario, fuera quien fuera”, recordó.

Sin embargo, como nadie intervino, decidió hacerlo él mismo. “Me acerqué para ayudarlo a salir, por así decirlo. Le di un pequeño empujón y lo saqué del escenario”.

open image in gallery Rick Wakeman y Salvador Dalí ( Getty )

La sorpresa llegó después, cuando Dave Cousins, entonces líder de Strawbs, le reveló la identidad del inesperado visitante.

“Dave me preguntó: ‘¿Sabes quién era?’. Le dije: ‘No, un viejo pesado que parecía estar hablando en español. Ni idea’”.

“Entonces me dijo: ‘Salvador Dalí’. Y yo respondí: ‘Ah, me gusta su obra, pero no me gusta que se pasee por el escenario y me arruine el solo’”.

Wakeman nunca llegó a conocer personalmente al artista. “Y después de aquel empujón, probablemente él tampoco habría querido conocerme”, bromeó. “Eso sí, me encantaría tener uno de sus cuadros colgado en casa”.

El tecladista de 77 años, conocido por clásicos del rock progresivo como The Six Wives of Henry VIII (1973) y Journey to the Centre of the Earth (1974), sigue protagonizando actuaciones poco convencionales. Recientemente, tocó para unos 150 osos rescatados en Vietnam y también ofrece conciertos en las Islas Canarias inspirados en las conferencias del fallecido cosmólogo Stephen Hawking.

open image in gallery Hace poco, Wakeman ofreció un concierto para 150 osos rescatados en Vietnam ( PA )

En septiembre, Wakeman participó en el concierto Free the Final Bears, organizado para apoyar a Animals Asia y crear conciencia sobre los otros 125 osos que todavía permanecen en granjas donde se les extrae bilis en Vietnam, pese a que el Gobierno prohibió esta práctica de cría en 2005. Durante la presentación, uno de los animales incluso se puso de pie, aparentemente para ver mejor el espectáculo.

En realidad, este tipo de iniciativas no sorprenden demasiado viniendo de Wakeman. Después de todo, en 1975 fue capaz de idear King Arthur on Ice, un espectáculo sobre hielo presentado en el Wembley Empire Pool para promocionar su álbum The Myths and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table, publicado ese mismo año.

Traducción de Leticia Zampedri