Desde Bad Bunny hasta Green Day, estas son las estrellas que actuarán en el Super Bowl 2026

El Super Bowl de 2026 está a la vuelta de la esquina, y la lista de artistas que subirán al escenario no deja de crecer.

La noche más importante del fútbol americano tendrá lugar el 8 de febrero en el Estadio Levi's de Santa Clara California, EE. UU. El partido enfrentará a los New England Patriots contra los Seattle Seahawks en una revancha del Super Bowl de 2015, que vio a los Patriots llevarse a casa el codiciado trofeo Vince Lombardi.

Tanto los aficionados al fútbol americano como los aficionados a la música disfrutarán el domingo del Super Bowl gracias al cartel de artistas de este año. Tras muchas especulaciones —los artistas mencionados en los rumores iban desde Taylor Swift a Adele—, la NFL, Apple Music y Roc Nation anunciaron en septiembre que la estrella puertorriqueña Bad Bunny encabezaría el espectáculo del medio tiempo.

Desde entonces, se ha recurrido a otras estrellas para que actúen antes y durante el partido, como la banda de rock Green Day, ganadora de un Grammy.

A continuación, repasamos todos los artistas confirmados para el Super Bowl de 2026.

Bad Bunny

open image in gallery La superestrella puertorriqueña Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2026 ( Getty Images )

Más conocido por sus canciones 'Tití Me Preguntó' y 'DTMF', Bad Bunny es ganador de tres Grammy y 12 Grammy Latinos. Ha colaborado con varias de las principales casas de moda del mundo y lideró el enorme aumento de popularidad de la música latina durante la presente década, al tiempo que llamaba la atención sobre importantes cuestiones sociales en Puerto Rico.

La confirmación del espectáculo del medio tiempo del cantante de 'Dakiti' desató una reacción violenta desde el movimiento MAGA, incluidos algunos de los seguidores más leales de Donald Trump, que han etiquetado al compositor y cantante puertorriqueño como un “odiador masivo de Trump”, un “activista anti-ICE” y lo han criticado por no tener “ninguna canción en inglés”.

Trump incluso ha anunciado que no asistirá al Super Bowl de este año debido a la alineación de artistas.

“Estoy en contra de ellos. Creo que es una selección terrible. Lo único que lograrán es sembrar odio. Terrible”, dijo Trump en una entrevista en la Oficina Oval con el periódico New York Post.

Aun así, Bad Bunny ha ofrecido un avance de su próxima actuación con un teaser en video que promete: “El mundo bailará”.

Green Day

open image in gallery Green Day inaugurará las festividades del Super Bowl con una actuación en homenaje a décadas de MVPs del partido ( Getty Images )

La banda de rock ganadora de un Grammy actuará como número local en el Super Bowl de este año, realizando un homenaje especial durante la ceremonia de apertura.

Se espera que el trío de rock, formado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, interprete un puñado de sus éxitos más conocidos en homenaje a las seis décadas de historia del Super Bowl. Los anteriores MVPs (Jugadores Más Valiosos) del partido más importante del fútbol americano serán recibidos en el campo durante la actuación.

“Estamos muy emocionados por inaugurar el 60° Super Bowl en nuestra ciudad”, declaró el cantante Armstrong, y continuó: “Es un honor recibir a los MVPs que han dado forma al juego y abrir la noche para los aficionados de todo el mundo. ¡A divertirse! ¡Hagamos ruido!”.

Brandi Carlile

open image in gallery Brandi Carlile interpretará la canción patriótica 'America the Beautiful' en el Super Bowl ( Getty Images )

Elegida para cantar 'America the Beautiful' antes del partido, Carlile es ganadora de 11 premios Grammy y saltó a la fama con la canción ‘The Story’, que da título a su álbum de 2007.

Además de su álbum de 2025 con Elton John, Who Believes in Angels?, Carlile publicó en octubre su octavo álbum de estudio, Returning to Myself, y tiene previsto iniciar la gira The Human Tour pocos días después de su actuación en el Super Bowl.

Charlie Puth

open image in gallery Charlie Puth interpretará el Himno Nacional de EE. UU. antes del Super Bowl ( Getty Images for Global Citizen )

Conocido por éxitos como 'Attention' y 'We Don't Talk Anymore', Puth cantará el Himno Nacional de EE. UU. antes del gran partido.

Después de que los fans desconfiaran de la decisión de que Puth cantara el himno —compartiendo sus opiniones en X poco después del anuncio—, él contraatacó prometiendo una gran actuación.

El cantante (34) respondió directamente a un usuario: “Nunca diré que soy tan bueno como Whitney Houston. Pero te aseguro que estamos haciendo un arreglo muy especial, en Re mayor. Será una de mis mejores actuaciones vocales”.

Coco Jones

open image in gallery Coco Jones actuará durante los festejos previos al partido ( Getty Images for ESSENCE )

Jones, ex estrella de Disney Channel, más conocida por su single 'ICU', ganador de un Grammy, interpretará el himno 'Lift Every Voice and Sing' como parte del espectáculo previo. Su padre, Mike, jugó en la NFL y formó parte del equipo de los St. Louis Rams que ganó el Super Bowl.

Sobre los tres espectáculos previos al partido, Jon Barker, Vicepresidente Senior de Producción de Eventos Globales de la NFL, dijo: “Estos artistas aportan una voz distinta al momento, ayudando a establecer el tono de un día que cautivará a los aficionados de todo el mundo”.

“Charlie, Brandi y Coco son talentos generacionales, y nos sentimos honrados de tenerlos —junto a nuestros extraordinarios artistas sordos— en el escenario mundial del Super Bowl LX”, dijo Desiree Perez, directora ejecutiva de Roc Nation, que está produciendo el espectáculo con DPS y Jesse Collins. Añadió: “Este momento encarna lo mejor de la cultura, del espectáculo en vivo y de nuestro país”.

Traducción de Sara Pignatiello