El espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl tendrá límite de altura y ya explicaron por qué

Los fans de Bad Bunny que esperaban bailar junto al artista puertorriqueño durante el show de medio tiempo del Super Bowl reaccionaron con sorpresa tras enterarse de que se aplicará un estricto requisito de altura para los voluntarios que participen en el espectáculo.

El artista de 31 años, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez, será el encargado del show del 8 de febrero en el Super Bowl, que se llevará a cabo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Como suele ocurrir en este tipo de presentaciones, se espera que el show incluya un numeroso elenco de apoyo que saldrá al campo junto al artista. Un anuncio de reclutamiento para el “equipo de escena en el campo”, publicado en Reddit la semana pasada, ofreció algunos detalles sobre cómo será la puesta en escena. En el aviso se aclara que “no se trata de un rol de baile”, sino que los voluntarios “realizarán movimientos estructurados y desplazamientos como parte de una producción más amplia”.

Algunos fans que esperaban formar parte del show se sintieron decepcionados al enterarse de los requisitos físicos específicos. En el anuncio se especifica que los integrantes del elenco de campo deben medir entre 1,70 m y 1,80 m, tener una complexión delgada a atlética y contar con la capacidad de usar y moverse con disfraces de hasta 18 kilos de peso.

En TikTok, una fan publicó una imagen del anuncio con el texto: “Ay, Benito, ¿por qué nos haces esto a las bajitas?” En el video agregó: “Mido 1,65… en un buen día”.

Bad Bunny, que se presentó en Ciudad de México en diciembre de 2025, exige una altura mínima a los voluntarios de su show de medio tiempo en el Super Bowl ( Getty )

Otro fan escribió: “No puede ser que yo ya me había hecho la película de estar en el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny, pero mido 1,60”.

Aunque la convocatoria original ya cerró, la empresa Backlit Support, encargada del reclutamiento para la producción, publicó un nuevo anuncio con requisitos actualizados. Sin embargo, las noticias no son alentadoras para los fans de menor estatura que soñaban con participar.

“Estamos reabriendo las postulaciones para el elenco de campo del show de medio tiempo del Super Bowl LX”, dice el aviso. “Si bien las funciones principales del rol siguen siendo las mismas, ahora estamos buscando específicamente postulantes que midan entre 1,78 m y 1,85 m, de acuerdo con los requisitos actualizados de producción”.

El puesto ofrece una remuneración de 18,70 dólares por hora, aunque el anuncio aclara que los seleccionados no recibirán boletos para ver el Super Bowl como espectadores.

Bad Bunny será el primer artista latino masculino en solitario en encabezar el show de medio tiempo, y se espera ampliamente que sea el primero en presentarlo completamente en español.

Durante su participación en Saturday Night Live el año pasado, el puertorriqueño le dijo a la audiencia —en español— que su show sería para “todos los latinos y latinas del mundo, y aquí en Estados Unidos, para toda la gente que ha trabajado para abrir puertas… Más que un logro mío, es un logro de todos”.

Luego bromeó en inglés: “Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender”.

Traducción de Leticia Zampedri