BTS protagoniza la mayor colaboración internacional de Oreo con una edición especial

Oreo está a punto de lanzar su mayor colaboración global hasta la fecha con BTS, en una apuesta que busca aprovechar el creciente interés de los consumidores por los sabores internacionales.

Mondelez, empresa matriz de Oreo, anunció que las galletitas inspiradas en el grupo de K-pop estarán disponibles en línea desde el 1 de junio y llegarán a las tiendas el 8 de junio.

La edición especial incluirá obleas moradas, en referencia al color característico de BTS, y se distribuirá en más de 80 mercados alrededor del mundo, lo que convertirá esta alianza en la colaboración internacional más amplia del grupo hasta ahora. Además, BTS participó en el diseño de 13 estampados únicos para las galletitas, entre ellos los nombres de los integrantes y su icónico lightstick.

Las galletitas tipo sándwich tendrán un relleno de crema blanca y beige, creado para recrear el sabor del hotteok, un tradicional panqueque coreano de azúcar morena.

En un comunicado, BTS expresó su entusiasmo por el proyecto. “Que Oreo sea la primera marca de snacks con la que colaboramos a nivel mundial es un gran honor. Comíamos estas galletitas cuando éramos niños, las seguimos comiendo en el estudio y ahora Oreo nos ayuda a compartir un sabor de casa con el mundo”, señaló el grupo.

Las Oreo de BTS estarán disponibles por tiempo limitado, aunque Mondelez, con sede en Chicago, evitó revelar las cifras de producción.

Por su parte, Martin Renaud, director de marketing y ventas de Mondelez, afirmó que las galletitas combinan la autenticidad de la cultura y la gastronomía coreanas con la identidad y el perfil de sabor ya reconocidos de Oreo.

open image in gallery Jungkook, Jin, Jimin, RM, J-Hope, V y Suga, integrantes de BTS, reciben el premio a Artista del Año durante la 52ª edición de los American Music Awards ( Getty )

Según explicó a Associated Press, la autenticidad fue un elemento clave del proyecto, aunque Oreo también buscó atraer a un público amplio. “No se puede crear algo que solo le guste al 20% de la población, porque eso alejaría a parte de nuestros clientes”, afirmó.

El proceso de desarrollo tomó dos años y, durante ese periodo, la compañía eligió el sabor inspirado en el hotteok entre tres opciones posibles.

open image in gallery BTS y Oreo lanzarán galletitas de edición limitada, la colaboración más grande de la marca ( Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved )

El lanzamiento llega en medio del creciente interés de los consumidores por la gastronomía internacional. Según datos de Datassential, los restaurantes estadounidenses enfocados en sabores internacionales, especialmente asiáticos y sudamericanos, crecieron desde 2019, mientras que la cocina de África Occidental también gana popularidad en distintas ciudades de Europa.

Las redes sociales impulsaron parte de esta tendencia. En TikTok, por ejemplo, ya circulan más de 11.700 videos relacionados con el hotteok. Russell Zwanka, director de marketing alimentario de la Universidad de Western Michigan, explicó que la gastronomía internacional ofrece una experiencia cultural accesible y de bajo costo. “Puedes conocer el mundo sin gastar 2.000 dólares en un pasaje”, comentó. Además, destacó que las aplicaciones de delivery y tiendas especializadas como H Mart facilitaron el acceso a este tipo de productos. “La gente busca sabores de regiones específicas del mundo todo el tiempo. Me parece maravilloso. Así es como debería ser el mundo”, agregó.

Oreo ya cuenta con un amplio historial de colaboraciones de alto perfil, incluidas asociaciones con Coca-Cola, Selena Gomez y Blackpink, además de sabores de edición limitada creados para mercados específicos, como la versión de cereza sakura en Japón.

Por su parte, los integrantes de BTS también tienen experiencia en este tipo de alianzas comerciales. En 2021 colaboraron con McDonald’s para una promoción global y, más adelante, trabajaron con las compañías coreanas Paldo y Hy en productos como fideos y bebidas de la línea Arih.

open image in gallery BTS ya cuenta con experiencia en grandes colaboraciones, tras asociarse con McDonald’s en 2021 para una promoción global de comidas ( Getty )

Renaud explicó que este tipo de colaboraciones y sabores innovadores resultan clave para ampliar el alcance de Oreo más allá de su público familiar tradicional, en especial entre los consumidores más jóvenes y la Generación Z, además de mantener vigente a la marca.

Oreo ya trabaja en futuras colaboraciones que, según adelantó Renaud, no necesariamente tendrán la misma magnitud que la alianza con BTS. “Lo esencial es conectar de verdad con la cultura local”, concluyó.

Traducción de Leticia Zampedri