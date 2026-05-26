AMAs 2026: El K-pop domina las categorías principales con triunfos de BTS y ‘Golden’ durante 2026

El K-pop vivió una de sus noches más importantes en los American Music Awards del lunes. BTS ganó el premio a artista del año, mientras que ‘Golden’, de Las guerreras K-pop, obtuvo el galardón a canción del año.

La ceremonia se celebró en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y marcó el regreso de BTS a una gran entrega de premios tras casi cuatro años, luego de que el grupo pausara sus actividades en 2022 para que sus siete integrantes cumplieran con el servicio militar obligatorio de Corea del Sur.

La última presentación de BTS en los AMAs ocurrió en 2021. En aquella ocasión interpretaron ‘Butter’ y ‘My Universe’ junto a Coldplay. Este año, el grupo volvió a la escena musical con el lanzamiento de su nuevo álbum Arirang.

BTS ganó las tres categorías en las que recibió nominaciones y se llevó los premios a artista del año, mejor artista masculino de K-pop y canción del verano por ‘Swim’.

Además, BTS superó en la categoría principal a artistas como Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Harry Styles y Lady Gaga. Con esta victoria, se convirtió en el primer grupo asiático en recibir dos veces el premio a Artista del Año, luego de obtenerlo por primera vez en 2021.

open image in gallery BTS recibe el premio a Artista del Año durante la 52.ª edición de los American Music Awards ( Getty Images )

La banda, integrada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook, debutó en 2013 y se consolidó como uno de los grupos pop más exitosos del mundo gracias a álbumes como Love Yourself: Tear (2018), Map of the Soul: 7 (2020) y BE (2020). Actualmente, BTS realiza la gira mundial de Arirang, que esta semana incluyó cuatro conciertos con entradas agotadas en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Al recibir el premio a artista del año, RM, líder del grupo, agradeció el apoyo de sus seguidores dentro del estadio. “¡Lo logramos una vez más! Nuestro más sincero agradecimiento, como siempre, es para los ARMY de todo el mundo, que nos han apoyado durante los últimos 13 años”, expresó.

Además, añadió: “Recibir un premio tan importante después de completar el servicio militar significa aún más para mí. Y como este premio fue otorgado por los votos de los aficionados, estoy todavía más agradecido”.

BTS también abrió los AMAs con una versión pregrabada de ‘Hooligan’, filmada durante su paso por Las Vegas como parte de la gira mundial Arirang.

Además de las victorias de BTS, la noche dejó una de sus mayores sorpresas cuando ‘Golden’, de Las guerreras K-pop, ganó el premio a canción del año. El tema superó a ‘The Fate of Ophelia’, de Taylor Swift; ‘I’m the Problem’, de Morgan Wallen; ‘Ordinary’, de Alex Warren; y ‘Choosin’ Texas’, de Ella Langley.

La canción formó parte de la película animada de Netflix y contó con las voces de las artistas coreano-estadounidenses Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami. Además, se convirtió en uno de los grandes éxitos del verano. Ejae también participó en la composición del tema, que a comienzos de este año se convirtió en la primera canción de K-pop en ganar un premio Grammy. A eso se sumaron reconocimientos en los Globos de Oro y los Critics’ Choice Awards.

“Esta película y esta canción se inspiran en los fans. Ustedes sellaron la Honmoon”, dijo Ejae en referencia a la barrera mística de Las guerreras K-pop, que separa el mundo humano del de los demonios. En la historia, el grupo ficticio Huntr/x utiliza la música para sellar esa barrera e impedir que los demonios crucen al mundo humano.

Por su parte, Rei Ami agradeció a los fans, a su familia y a sus amigos, y aseguró que Las guerreras K-pop le dio “un año que le cambió la vida”, mientras que Audrey Nuna no asistió a la ceremonia.

open image in gallery ‘Las guerreras K-pop’ también ganó el premio a mejor banda sonora, mientras que ‘Golden’ obtuvo un segundo galardón a mejor interpretación vocal ( Getty Images )

Las guerreras K-pop también ganó el premio a mejor banda sonora, mientras que ‘Golden’ obtuvo un segundo galardón gracias a su mejor interpretación vocal.

Netflix estrenó Las guerreras K-pop en junio de 2025 y la película rápidamente se convirtió en uno de los mayores éxitos de la plataforma. Además, ‘Golden’ permaneció ocho semanas en el primer lugar del Billboard Hot 100 y marcó un hito como la primera canción de K-pop interpretada por vocalistas femeninas en liderar la lista. A eso se sumó el impacto de la banda sonora, que logró ubicar cuatro canciones de forma simultánea en el top 10 del ranking.

Actualmente, ya se encuentra en producción la secuela de la película.

Por otro lado, Sabrina Carpenter ganó el premio a álbum del año por Man’s Best Friend, además de los galardones a artista pop femenina favorita y álbum pop favorito. A su vez, el músico indie Sombr destacó con tres premios, entre ellos mejor canción rock/alternativa por ‘Back to Friends’. El grupo femenino Katseye también brilló en la ceremonia al obtener tres reconocimientos: artista revelación del año, artista pop revelación y mejor video musical por ‘Gnarly’.

Traducción de Leticia Zampedri