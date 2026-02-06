El rapero Lil Jon afirmó estar “destrozado” luego de que las autoridades hallaran el cuerpo de su hijo en un lago del estado de Georgia.

“Estamos devastados por la trágica pérdida de nuestro hijo, Nathan Smith. Su madre [Nicole Smith] y yo estamos deshechos”, expresó el artista, ganador de un premio Grammy, en un comunicado difundido por The Independent.

Lil Jon recordó a su hijo como “una de las personas más amables que se puedan conocer” y lo describió como alguien inmensamente cariñoso, atento, educado, apasionado y de gran corazón, muy cercano a su familia y amigos. También destacó su talento: era productor musical, artista e ingeniero, y se había graduado en la Universidad de Nueva York.

“Amamos a Nathan con todo nuestro corazón y estamos increíblemente orgullosos de él. Fue querido y valorado, y nos reconforta saber que en nuestros últimos momentos juntos se lo hicimos saber”, concluyó.

open image in gallery El rapero Lil Jon dijo estar “destrozado” después de que las autoridades hallaran el cuerpo de su hijo desaparecido en un lago de Georgia ( Getty )

La Policía de Milton informó en una publicación en línea que el cuerpo hallado corresponde a Smith, de 27 años, quien había sido reportado como desaparecido a comienzos de esta semana, y aclaró que “no hay indicios de un hecho criminal”.

Smith, conocido artísticamente como DJ Young Slade, fue visto por última vez el martes alrededor de las 6 de la mañana, hora local, en Milton, un suburbio ubicado a unos 50 kilómetros al norte del centro de Atlanta. La búsqueda se extendió durante tres días y luego se amplió a un estanque del parque Mayfield, cercano a su vivienda.

El viernes, cerca de las 11:53, buzos del Departamento de Bomberos del condado de Cherokee localizaron y recuperaron un cuerpo del estanque, que se presume es el de Smith, a la espera de la confirmación oficial por parte de la Oficina del Médico Forense del condado de Fulton.

open image in gallery Smith era el único hijo del rapero, fruto de su relación con su esposa separada, Nicole Smith ( Getty Images )

“La Policía de Milton extiende sus más profundas condolencias a la familia Smith en este momento tan difícil”, señaló el departamento en un mensaje publicado en Facebook.

Además, pidió a la comunidad y a los medios que respeten la solicitud de privacidad de la familia mientras atraviesa el duelo.

Smith era el único hijo de Lil Jon, fruto de su relación con su exesposa, Nicole Smith.

open image in gallery Lil Jon es conocido principalmente por éxitos de discoteca de comienzos de los años 2000 como ‘Get Low’, ‘Snap Yo Fingers’ y ‘Turn Down For What’ ( Getty )

La pareja contrajo matrimonio en 2004 y el rapero anunció su separación en febrero de 2024, aunque aclaró que la ruptura se había producido casi dos años antes.

El artista, de 55 años, también es padre de una hija, Nahara, con su pareja Jamila Sozahdah. Lil Jon alcanzó la fama con éxitos de clubes de comienzos de los años 2000 como ‘Get Low’, ‘Snap Yo Fingers’ y ‘Turn Down For What’. En los últimos años se ha expresado abiertamente sobre sus posturas políticas y actuó en la Convención Nacional Demócrata de 2024.

Smith siguió los pasos de su padre en la música y lanzó su canción más reciente, ‘Feels’, en marzo de 2025. En una entrevista con The Big Podcast de 2023, Lil Jon contó que su hijo comenzó a trabajar como DJ a los 11 años.

Traducción de Leticia Zampedri