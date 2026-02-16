Muerte de Robert Duvall: fallece a los 95 años el galardonado actor de ‘El Padrino’ y ‘Apocalypse Now’

El legendario actor Robert Duvall, conocido sobre todo por sus papeles en Apocalypse Now y El Padrino, falleció a los 95 años.

Luciana, la esposa de Duvall, anunció la muerte del actor el lunes en un comunicado en Facebook.

“Ayer dijimos adiós a mi amado esposo, apreciado amigo y uno de los más grandes actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su casa, rodeado de amor y consuelo”, escribió.

“Para el mundo, era un actor ganador del Oscar, un director, un narrador. Para mí, simplemente lo era todo. Su pasión por el oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una buena comida y las largas sobremesas en las que era el centro de la conversación”, continuó.

Asimismo, expresó: “En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la verdad del espíritu humano que representaban. Al hacerlo, nos deja a todos algo duradero e inolvidable. Gracias por los años de apoyo que mostraron a Bob y por darnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja”.

No se compartió la causa de la muerte.

Nacido en San Diego, California, Duvall obtuvo su primera de varias nominaciones al Oscar en 1973 por su papel secundario en El Padrino. Posteriormente obtuvo nominaciones por sus interpretaciones en Apocalypse Now, El Don del coraje, El apóstol, Una acción civil y El juez. En 1984, ganó el premio al mejor actor por su interpretación de un cantante country alcohólico en el drama western Tender Mercies.

Su interpretación en Apocalypse Now (1979), de Francis Ford Coppola, del amoral belicista teniente coronel Bill Kilgore, proporcionó quizá dos de las frases más célebres del cine: “¡Charlie no surfea!” y “Me encanta el olor a napalm por la mañana”.

Hijo de un almirante de la Marina y de una actriz aficionada, en un principio Duvall debía seguir los pasos de su padre y asistir a la Academia Naval. Sin embargo, sirvió en el Ejército de los Estados Unidos antes de estudiar en la Neighborhood Playhouse School of the Theatre de Nueva York. “Era pésimo en todo menos en la interpretación; me costó mucho trabajo terminar la escuela”, declaró a la revista People en 1977.

Mientras vivía en Nueva York, se involucró en el mundo del teatro. Su actuación en The Midnight Caller impresionó al dramaturgo y guionista de la producción, Horton Foote, quien recomendó a Duvall para el papel de Boo Radley en la adaptación de 1962 de su guion Matar a un ruiseñor.

En 1977, Duvall debutó como director con el documental We’re Not the Jet Set, sobre una familia de ganaderos de Nebraska. Dirigió su primer largometraje, Angelo My Love, en 1983, seguido de El apóstol (1997), Assassination Tango (2002) y Wild Horses (2015).

Aunque se dedicó principalmente al cine, Duvall comenzó su carrera en la televisión y debutó en 1960 en un episodio de la serie antológica The Robert Herridge Theater. A lo largo de su carrera, protagonizó numerosas series de televisión y ganó dos premios Emmy por su trabajo en la miniserie Broken Trail (2007). También obtuvo cuatro nominaciones a los Emmy por sus papeles protagonistas en The Man Who Captured Eichmann, Stalin, Lonesome Drive e Ike.

Su último trabajo como actor fue en la película de suspense y misterio de Scott Cooper de 2022, The Pale Blue Eye, junto a Christian Bale, Harry Melling, Gillian Anderson, Lucy Boynton y Timothy Spall.

A Duvall le sobrevive su esposa, Luciana, de 54 años, con quien se casó en 2005. Anteriormente estuvo casado con Barbara Benjamin de 1964 a 1975, con Gail Youngs de 1982 a 1986 y con Sharon Brophy de 1991 a 1995.