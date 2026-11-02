Conor McGregor aseguró que su próxima pelea será la “última” de su carrera y compartió novedades sobre su recuperación tras la lesión que sufrió en su regreso a la competición.

El excampeón de la UFC volvió al octágono en julio, después de cinco años de ausencia, pero sufrió una lesión en el primer asalto, por segunda pelea consecutiva.

En 2021, el irlandés se había fracturado una pierna durante su combate contra Dustin Poirier. Este verano, en su enfrentamiento con Max Holloway, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco al lanzar su primera patada.

Aquella pelea era la penúltima de su contrato con la UFC y, el domingo, McGregor dio a entender que no tiene intención de renovarlo.

open image in gallery Conor McGregor antes de su revancha contra Max Holloway ( Getty )

El peleador de 38 años publicó un mensaje en X en el que comenzó por cuestionar las cifras de audiencia y recaudación de otros grandes combates.

“¿Cuántas visualizaciones tuvo la pelea de Canelo [Álvarez]? ¿Cuántas personas asistieron? ¿Cuánto recaudó?”, escribió, en referencia a la victoria por puntos del mexicano sobre Christian Mbilli en un combate por el título de boxeo celebrado el sábado.

“Amigo, vendo MÁS que todos esos tipos. Por mucho. MÁS QUE TODOS. Fácilmente. Quizás incluso más que todos juntos. Y ni siquiera me esfuerzo”, continuó.

“Mi pelea [contra Holloway] coincidió con la semifinal del Mundial y, aun así, conseguimos esas cifras. Ahora tengo que lidiar con esta maldita lesión durante unos meses más antes de regresar”.

“Voy a intentar promocionar mi próxima pelea. Mi última pelea. A ver qué cifras consigo. Seguiré superando mis propios récords”, añadió.

McGregor encabezó los seis eventos de pago por visión más vendidos de la historia de la UFC. Además, su enfrentamiento de boxeo contra Floyd Mayweather en 2017 sigue siendo el segundo combate más lucrativo de ese deporte.

Sin embargo, su trayectoria también ha estado marcada por numerosas polémicas y problemas judiciales.

En 2024, un jurado de un tribunal civil lo declaró responsable de una agresión sexual ocurrida en 2018. El irlandés negó las acusaciones y apeló el fallo, aunque su recurso fue rechazado.

open image in gallery McGregor cayó a la lona casi de inmediato ante Holloway, en un combate que duró apenas 69 segundos ( Getty )

Su última victoria en la UFC se remonta a 2020, cuando noqueó a Donald Cerrone en apenas 40 segundos.

Desde entonces, disputó tres combates: perdió por nocaut ante Poirier, sufrió una fractura de pierna en su siguiente enfrentamiento con el mismo rival y volvió a lesionarse contra Holloway.

Holloway, a quien McGregor había derrotado por decisión de los jueces en 2013, manifestó que estaría dispuesto a enfrentarlo por tercera vez. El irlandés también expresó su interés en una nueva revancha.

Mientras tanto, el boxeador británico Conor Benn desafió a McGregor a un combate la semana pasada.

“Cualquier día de la semana”, escribió Benn en Instagram, junto a un cartel ficticio que anunciaba un enfrentamiento entre ambos.

Traducción de Leticia Zampedri