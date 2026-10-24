Alexander Volkanovski somete a Movsar Evloev en 2do asalto y retiene título pluma en UFC 333

Alexander Volkanovski sometió al hasta ahora invicto Movsar Evloev a los 4:54 minutos del segundo asalto el sábado para retener su campeonato de peso pluma en la función UFC 333.

El australiano de 38 años, abrumó al ruso Evloev con golpes hacia el final del asalto, enviando al retador a la lona antes de que el árbitro interviniera cuando quedaban 6 segundos.

Volkanovski (29-4) consiguió su novena victoria en peleas por el título de peso pluma en UFC, igualando a Jose Aldo con la mayor cantidad en la historia de la división. Evloev (20-1) perdió por primera vez en 11 apariciones en la UFC.

“Me alegra que tuviera a un contendiente número 1 para pelear, uno claro”, manifestó Volkanovski.

Volkanovski, quien era ya el peleador de mayor edad en ganar y defender el campeonato de peso pluma de la UFC, prolongó su éxito durante su segundo reinado en la división. Mejoró a 16-3 en la UFC.

Sus seis victorias por detención han llegado por nocaut o nocaut técnico.

A pesar de su desventaja en tamaño ante el retador, Volkanovski presionó la acción desde el inicio y recuperó repetidamente la posición tras los derribos del primer asalto. A Evloev le costó convertir esas oportunidades en control sostenido.

Volkanovski desarrolló hinchazón y un corte debajo del ojo izquierdo, pero siguió encontrando huecos con sus golpes. Un derechazo hizo que Evloev se tambaleara en el segundo asalto, y Volkanovski continuó con una andanada que dejó al retador cubriéndose en la lona.

Evloev ganó cada una de sus primeras 10 apariciones en la UFC por decisión. Se había convertido en el primer peleador en la historia de la promotora en iniciar su carrera con esa cantidad de triunfos por decisión.

Después, Volkanovski dio la bienvenida a más retadores en la división y afirmó que quería seguir compitiendo.

“Hay muchos de estos tipos que están tratando de conseguir ese puesto número 1”, comentó Volkanovski. “Están presionando por ello, y eso es lo que me gusta ver”.

Yan vence a Dvalishvili para retener el título gallo

En el evento coestelar, Petr Yan retuvo su título de peso gallo con una decisión unánime sobre el contendiente número 1 Merab Dvalishvili.

Yan (21-5) frenó al excampeón, que cayó a 21-6.

Yan está en su segundo reinado como campeón de peso gallo. Dvalishvili llegó con un récord de la UFC de 119 derribos, incluidos 20 —récord en una pelea por el título— contra Cory Sandhagen.

El peso mosca Lone’er Kavanagh (11-2), sexto en el ranking, detuvo al número 10 Ramazan Temirov (20-3) a los 4:28 del primer asalto. Kavanagh conectó al adelantado Temirov con un uppercut de izquierda y luego siguió con una ráfaga de golpes para terminar el combate.

Temirov sufrió su primera derrota en UFC tras ganar sus primeras tres apariciones con la promotora.

El peso pesado Alexander Volkov (41-11), segundo en el ranking, celebró su cumpleaños número 38 con una decisión unánime sobre el número 7 Rizvan Kuniev (15-4-1), y luego suplicó por una oportunidad por el campeonato.

“¿Qué debo hacer para conseguir una pelea por el título? Respóndanme, por favor”, expresó Volkov.

El excampeón de peso pesado de Bellator consiguió su 15.ª victoria en 20 apariciones en la UFC.

En un combate de peso pluma, el 11mo Aaron Pico (15-5) noqueó a Losene Keita (17-3) a 1:14 del primer asalto. Pico derribó a Keita con una derecha recta antes de rematarlo con una ráfaga de golpes.

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