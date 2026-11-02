Floyd Mayweather confirma su pelea de regreso como “puesta a punto” para Ryan Garcia

Floyd Mayweather afirmó que peleará contra el boxeador Matty Floyd en diciembre, como “preparación” para un enfrentamiento con Ryan Garcia en febrero.

Mayweather, excampeón mundial en cinco categorías de peso, compartió el domingo en Instagram un póster en el que aparece junto a Floyd, un boxeador australiano que compitió principalmente en la categoría de peso semipesado.

Mayweather, de 49 años, escribió: “AUSTRALIA CONTRA EL MUNDO. LA CABRA CONTRA EL JEDI. FLOYD MAYWEATHER CONTRA MATTY FLOYD. 19 DE DICIEMBRE, BANGKOK”.

open image in gallery Floyd Mayweather en mayo de 2026 ( Getty )

“ESTO ES UN PEQUEÑO ENTRENAMIENTO ANTES DE QUE RYAN GARCIA Y YO FINALICEMOS EL TRABAJO EN FEBRERO DE 2027”.

Un combate contra Floyd, de 37 años y con un récord profesional de 15 victorias y 2 derrotas, sería una exhibición y supondría la primera aparición de Mayweather desde que se enfrentó a John Gotti III en 2024.

La leyenda estadounidense tenía previsto enfrentarse a su antiguo rival Manny Pacquiao en septiembre, 11 años después de su memorable combate por el título, pero la contienda de Netflix se pospuso por el momento debido a problemas legales.

Mayweather también había intentado concretar una pelea con el ícono del peso pesado Mike Tyson este año, así como un enfrentamiento con el kickboxer Mike Zambidis, y se cree que esos combates planeados fueron la causa de los problemas legales que retrasaron la revancha contra Pacquiao.

Más recientemente, el campeón de peso wélter del CMB, Garcia, afirmó que pronto boxearía contra Mayweather, algo que este último reconoció en su publicación sobre Floyd.

Tras su declaración inicial, Garcia añadió el viernes en X: “ALERTA ROJA, FLOYD MAYWEATHER. Me llamaste y querías este combate, y estoy de acuerdo en que es un gran combate. Pero voy a pelear el 6 de febrero de todas formas, así que, a menos que realmente lo hagas realidad, este combate se acabó”.

“Puedes ir a pelear con quien quieras, pero esto es por un campeonato. Te arrebataré tu 0 con mucho gusto. Última advertencia: no más juegos, ¡hagámoslo realidad!”.

open image in gallery Ryan Garcia (a la izquierda) acabó rápidamente con Conor Benn ( Getty )

Mayweather peleó por última vez como profesional en 2017 y derrotó a la estrella de la UFC, Conor McGregor, para alcanzar un récord de 50-0. El combate fue el segundo más visto en la historia del boxeo, solo superado por la victoria por decisión de Mayweather sobre Pacquiao en 2015.

El estadounidense Garcia, de 28 años, peleó por última vez en septiembre, noqueando al británico Conor Benn en dos asaltos para retener el cinturón de peso wélter del CMB, que Mayweather ostentaba anteriormente.

Traducción de Olivia Gorsin