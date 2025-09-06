Tras deceso de Armani el mundo del deporte reflexiona y elogia su legado

Pat Riley conoció a Giorgio Armani en Milán en 1982, cuando el diseñador italiano le dijo al entonces promisorio entrenador que podía hacerle trajes hermosos.

Armani cumplió. Riley se volvió adicto a sus creaciones.

"Un Gable Classic azul marino", recordó el viernes Riley, ahora presidente del Heat de Miami. "No he usado nada más desde entonces".

Riley, un pionero en llevar la moda de alta gama a las líneas laterales de la NBA, pasó casi toda su carrera como entrenador vistiendo Armani y llegó eventualmente al Salón de la Fama.

Y es una de las muchas voces del mundo del deporte que ofrece recuerdos en respuesta al fallecimiento del icónico diseñador. Armani murió el jueves a los 91 años.

En el EuroBasket, la selección de Italia jugó el jueves apenas unas horas después de que se anunció la noticia. Gran parte de los comentarios previos al partido por parte del entrenador de Italia, Gianmarco Pozzecco, no giraron en torno a su rival Chpre, sino a Armani.

"¿Este traje?" dijo Pozzecco después, tirando de la solapa de su chaqueta. "Es Armani".

Al igual que Riley, Pozzecco conocía al diseñador. Llevar la marca Armani, dijo, no solo es una fuente de orgullo personal, sino un sentimiento compartido por todos los italianos.

Italia jugó el jueves con un listón negro en sus uniformes para lamentar la muerte de Armani.

"Todo el mundo en Italia lo ama y les dije a los jugadores antes del partido que teníamos que jugar en memoria del Sr. Armani", dijo Pozzecco. "Lo conocía personalmente... Él hace que todos los italianos se sientan orgullosos, gracias a él".

Russell Westbrook astro de la NBA y quien también hace diseños, es uno de los jugadores más conocedores de la moda en la liga. Rindió homenaje a Armani el viernes en su boletín periódico.

Westbrook a menudo discute sobre moda en sus boletines, compartiendo algunas tendencias que le gustan particularmente en un momento dado.

"El Sr. Armani nunca dejó de innovar, reescribiendo las reglas del traje tanto para hombres como para mujeres, y haciendo que sus looks fueran lo más llamativo en cualquier alfombra roja", escribió Westbrook. "Realmente ayudó a redefinir la elegancia con un corte atemporal y un lujo discreto. En su honor, mantén líneas limpias para elevar tu apariencia: elevar es lo que Armani siempre hizo".

Armani era un asistente regular a los partidos de baloncesto y fútbol en toda Europa, tenía vínculos con algunos de los mejores clubes en ambos deportes, había sido portador de la antorcha olímpica e incluso estuvo involucrado en vestir a las delegaciones olímpicas italianas, incluyendo los uniformes que usarán en los próximos Juegos de Milán-Cortina este invierno.

También tenía una gran pasión por los Juegos Olímpicos Especiales, que rindieron homenaje con una declaración diciendo: "Giorgio Armani entendió cómo los mundos de la moda y el deporte a menudo se cruzaban".

"Desde diseñar uniformes para nuestros atletas de Olimpiadas Especiales y presentarlos en tarjetas navideñas, hasta su liderazgo en recaudación de fondos en nuestros Juegos Mundiales de Invierno 2025 en Italia, Giorgio apoyó a las Olimpiadas Especiales durante más de cuatro décadas", recalcó la organización. "Su impacto en nuestro movimiento perdurará por generaciones".

Riley lo llamó "un gigante absoluto".

"Un verdadero talento y una persona única en su generación que nunca será igualada", escribió Riley en una declaración firmada también por su esposa, Chris. "Giorgio ha inspirado a muchos en el mundo de la moda y ha dejado grandes huellas a seguir. ¡Qué legado!".

