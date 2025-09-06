Ballmer, dueño de Clippers, apoya investigación de la NBA y niega vínculo con acuerdo de Leonard

El propietario de los Clippers de Los Ángeles Steve Ballmer dijo que apoya una investigación de la NBA sobre una supuesta elusión de las reglas del tope salarial por parte de su equipo.

Pero entrevistado por ESPN, el multimillonario negó cualquier participación en el contrato de patrocinio por 28 millones de dólares firmado entre Kawhi Leonard y una empresa de servicios de sustentabilidad con sede en California.

Ballmer manifestó además su deseo de que la NBA investigara a otro club si fuera acusado de la misma infracción que se atribuye a los Clippers en el caso de Leonard.

"Las reglas de elusión del tope salarial son importantes para la liga, y me gustaría que la liga investigara", dijo Ballmer el jueves.

El empresario comentó también que él presentó a Leonard, seis veces elegido al Juego de Estrellas, a la ahora quebrada empresa de banca verde Aspiration Fund Adviser LLC, en la que Ballmer una vez invirtió 50 millones de dólares.

Ballmer manifestó que ha estado revisando su interacción con Aspiration como parte de su cooperación, y la de los Clippers, con una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la empresa.

El cofundador Joseph Sanberg acordó declararse culpable el mes pasado tras enfrentar cargos federales de fraude electrónico. Los fiscales dijeron que defraudó a inversores y prestamistas por más de 248 millones de dólares.

Los Clippers negaron rotundamente que se hayan violado las reglas en un comunicado emitido el miércoles después de que la NBA anunció su investigación tras un informe del periodista Pablo Torre que daba cuenta de la supuesta infracción.

Los Clippers anunciaron una asociación de 300 millones de dólares con Aspiration en 2021, aproximadamente un mes después de que Leonard firmó una extensión de cuatro años por 176 millones. El equipo cortó esa relación después de dos años porque había un incumplimiento de contrato.

La liga anteriormente investigó afirmaciones de que los representantes de Leonard pidieron ciertos beneficios que serían considerados elusiones del tope hace varios años, cuando era agente libre.

Es posible que la NBA imponga sanciones severas si se determina que un equipo ha violado las reglas del tope. Ello podría incluir una multa de hasta 7,5 millones de dólares, la anulación de contratos y la pérdida de futuras selecciones de draft.

___