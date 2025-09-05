El presidente Donald Trump asistirá a la final masculina del US Open como invitado de un cliente

El presidente Donald Trump planea asistir a la final de individuales masculinos del Abierto de Estados Unidos el domingo como invitado de un cliente y verá el partido desde la suite de ese cliente, informó el viernes un portavoz de la Asociación de Tenis de Estados Unidos.

La USTA (las siglas en inglés de la asociación) no identificó de qué cliente será invitado Trump. Se espera que sea la primera aparición de Trump en el torneo de Grand Slam en Nueva York desde 2015.

Trump asistía con frecuencia en los años anteriores cuando vivía en Nueva York y antes de lanzar su carrera política. Ahora vive principalmente en Mar-a-Lago, su mansión en Florida, cuando no está en Washington.

Se trata del último evento deportivo de alto perfil para Trump después del Super Bowl en Nueva Orleans, las 500 Millas de Daytona en Florida, así como peleas de UFC en Miami y Newark, Nueva Jersey, el campeonato nacional de lucha universitaria en Filadelfia y la final del Mundial de Clubes de la FIFA en East Rutherford, Nueva Jersey.

La Organización Trump llegó a tener una suite en el Abierto de Estados Unidos que estaba adyacente a la cabina de transmisión televisiva en el Estadio Arthur Ashe, pero dejó de hacerlo en 2017, durante el primer año del primer mandato de Trump.

A pesar del previo vínculo de Trump con el torneo, tener a un presidente en funciones en el Abierto de Estados Unidos es inusual. No ha sucedido desde que Bill Clinton asistió en 2000. El expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle, asistieron a la noche de apertura en 2023.

