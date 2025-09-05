Christian McCaffrey está en duda con 49ers para el inicio de temporada por lesión de pantorrilla

Christian McCaffrey, running back estelar de los 49ers de San Francisco, es duda para el partido inaugural de la temporada después de lesionarse una pantorrilla en el entrenamiento de esta semana.

El entrenador Kyle Shanahan dijo que McCaffrey se lesionó el jueves durante la práctica y no pudo entrenar con el equipo en absoluto el viernes. Estuvo trabajando al margen durante la parte de la práctica a la que tuvo acceso la prensa.

La disponibilidad de McCaffrey para el partido del domingo en Seattle se decidirá en el momento del partido.

“Está cuestionable. Preocupación cuestionable”, afirmó Shanahan. “No voy a decir nada sobre Christian, chicos, o sobre las lesiones de ninguno de nuestros jugadores”.

McCaffrey se perdió casi todo el campamento de entrenamiento la temporada pasada por lo que el equipo inicialmente llamó una lesión en la pantorrilla. Se esperaba que estuviera listo para el inicio del calendario regular, pero fue descartado a última hora para ese partido, debido describió como tendinitis bilateral de Aquiles.

El corredor fue a Alemania para ver a un especialista y se perdió los primeros ocho duelos de la campaña. Regresó para jugar cuatro partidos antes de sufrir una lesión de rodilla que puso fin a su temporada en la semana 13.

McCaffrey volvió a estar saludable para el programa del receso posterior a la campaña y mostró su antigua forma durante todo el verano.

Después de ser adquirido a mitad de la temporada 2022 en un canje con Carolina transformó la ofensiva de San Francisco. Ayudó a que el equipo llegara a la final de la Conferencia Nacional y luego hizo aún más en 2023, durante su primera temporada completa con los Niners.

Ganó el premio de la AP al Jugador Ofensivo del Año esa temporada después de liderar la NFL con 2.023 yardas desde la línea de golpeo y empatar en el primer puesto de la liga con 21 touchdowns.

McCaffrey sólo se perdió un partido en 2022-23. Fue un dueloo sin importancia de la semana 18 para San Francisco cuando tenía una pantorrilla adolorida, después de perderse 23 encuentros debido a lesiones en sus dos últimas temporadas completas con Carolina.

Si McCaffrey no puede jugar, los Niners probablemente recurrirán al recién adquirido Brian Robinson, quien se unió al equipo la semana pasada tras un intercambio con Washington. Robinson ha estado apresurándose para aprender la ofensiva y probablemente se repartiría los acarreos con Isaac Guerendo.

“Brian conoce el plan de juego”, comentó Shanahan. “Lo entendió esta semana. No tienes que conocer toda una ofensiva. Tienes que saber cuál es el plan esta semana y él ha practicado en ello. Así que esa es la situación, estamos listos para seguir adelante con eso, él está listo para ello y sé que Isaac también lo estará”.

El receptor Jauan Jennings está también listo para jugar con los 49ers después de perderse casi todo el campamento de entrenamiento por una lesión en la pantorrilla y una disputa contractual. Los Niners le dieron a Jennings la oportunidad de ganar tres millones adicionales en incentivos por tiempo de juego a principios de esta semana.

“Jauan ha tenido una muy buena semana. Tuvo varios buenos entrenamientos durante el fin de semana y cosas así, lo que contribuye a la condición física. Hoy tuvimos nuestra cuarta práctica. Creo que ha mejorado cada vez más a lo largo de la semana. Estoy emocionado de verlo ahí el domingo".

Los otros jugadores de los 49ers con designaciones de lesión para el juego son el corredor novato Jordan James (dedo) y el receptor novato Jordan Watkins (tobillo), quienes están listados como dudosos.

Los Seahawks descartaron al receptor Jake Bobo (conmoción cerebral), al apoyador Uchenna Nwosu (rodilla) y al receptor Dareke Young (isquiotibiales) para el encuentro. El receptor novato Tory Horton (tobillo) está disponible para jugar.

