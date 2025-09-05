Eurobasket se prepara para la fase eliminatoria y habrá nuevo campeón

España, campeón defensor del Eurobasket, quedó fuera. Eso significa que será coronado un nuevo campeón en unos días.

Y hay muchos candidatos.

Alemania, campeona del Mundo vigente, el medallista de plata olímpico Francia, el medallista de bronce olímpico Serbia y la invicta Turquía son quizás los protagonistas en el grupo de 16 equipos que siguen en la lucha por el título europeo.

En la contienda aún: Luka Doncic y Eslovenia, Giannis Antetokounmpo y Grecia, un equipo emergente de Israel y el anfitrión Letonia, que espera a su vecino Lituania esperando este fin de semana.

“No vinimos aquí para ganar un grupo”, dijo el base de Turquía Shane Larkin. “Vinimos aquí para ganar una medalla... Tenemos mucho más trabajo por hacer”.

Después de que el mandato de Sergio Scariolo como entrenador de España llegara terminara con una derrota en la fase de grupos el jueves, le preguntaron sobre el resto del torneo y rápidamente enumeró media docena de equipos que consideraría favoritos.

Sí, parece que está muy abierto.

“Serbia, Turquía, Grecia, Alemania, Francia, Eslovenia... Dije cinco o seis”, comentó Scariolo. “Seguro, entre esos, saldrá el campeón europeo”.

Resumen de la fase de grupos

El torneo comenzó con 24 equipos, y 16 avanzaron a Riga, Letonia, para la fase de eliminación que comienza el sábado.

En el Grupo A avanzaron Turquía (5-0), Serbia (4-1), Letonia (3-2) y Portugal (2-3), mientras que Estonia (1-4) y Chequia (0-5) fueron eliminados.

En el Grupo B, Alemania (5-0), Lituania (4-1), Finlandia (3-2) y Suecia (1-4) avanzaron, mientras que Montenegro (1-4) y Gran Bretaña (1-4) quedaron fuera.

En el Grupo C, avanzaron Grecia (4-1), Italia (4-1), Bosnia y Herzegovina (3-2) y Georgia (2-3), con España (2-3) y Chipre (0-5) eliminados.

Y en el Grupo D, Francia (4-1), Polonia (3-2), Eslovenia (3-2) e Israel (3-2) avanzaron, con Bélgica (2-3) e Islandia (0-5) fuera.

Enfrentamientos de octavos de final

Los partidos del sábado — Turquía vs. Suecia, Alemania vs. Portugal, Lituania vs. Letonia, Serbia vs. Finlandia.

Los partidos del domingo — Polonia vs. Bosnia y Herzegovina, Francia vs. Georgia, Italia vs. Eslovenia, Grecia vs. Israel.

En los cuartos de final, el ganador del duelo entre Lituania-Letonia jugará contra el ganador de Grecia-Israel; el ganador de Turquía-Suecia jugará contra el ganador de Polonia-Bosnia y Herzegovina; el ganador de Alemania-Portugal jugará contra el ganador de Italia-Eslovenia; y el ganador de Serbia-Finlandia se enfrentará al ganador de Francia-Georgia.

Esto quiere que decir que Serbia y Francia, que ganaron la plata y bronce en los Juegos Olímpicos de París el verano pasado, tienen más posibilidades de llevarse una presea en el EuroBasket. Al menos uno de ellos será eliminado antes de las semifinales.

El impacto de la NBA

No es sorprendente que las estrellas de la NBA estén teniendo un gran impacto en el EuroBasket con estrellas como Doncic, Antetokounmpo, Nikola Jokic de Serbia, Alperen Sengun de Turquía y Lauri Markkanen de Finlandia.

Doncic lidera a todos los anotadores, promediando 33,4 puntos por juego (junto con un récord del torneo de 42 asistencias). Antetokounmpo promedia 27,7 unidades y Markkanen promedia 25,4

Hay cuatro jugadores que están lanzando por encima del 65% en el torneo: Antetokounmpo (69.6%), Jonas Valanciunas de Lituania (66%), Sengun (65.6%) y Jokic (65.5%).

¿Quieres una actuación destacada? Deni Avdija de Israel, quien está promediando 24,4 tantos y lideró a su equipo a través de la fase de grupos, con la esperanza de entregar la primera medalla de EuroBasket del país desde que ganó la plata en 1979.

Predicciones

Ganadores de los octavos de final: Letonia, Grecia, Turquía, Polonia, Alemania, Italia, Serbia, Francia.

Ganadores de los cuartos de final: Letonia, Turquía, Alemania, Serbia.

Ganadores de las semifinales: Letonia, Serbia.

Partido por la medalla de bronce: Alemania sobre Turquía.

Partido por la medalla de oro: Serbia sobre Letonia.

