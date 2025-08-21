Serena Williams habla de su salud tras perder 14 kilos con medicamentos para bajar de peso

La campeona de tenis jubilada Serena Williams se sinceró sobre su pérdida de peso de 14 kilos, que consiguió con la ayuda de un popular medicamento.

En una nueva entrevista, Williams reveló que utilizaba medicamentos agonistas de la hormona GLP-1 —como Ozempic y Wegovy, que influyen en la sensación de saciedad— para lograr sus objetivos.

“Me siento muy bien”, reveló a People. “Me siento muy bien y sana. Me siento ligera, física y mentalmente”.

A Williams, de 43 años, le costó trabajo perder peso después de dar a luz a su primera hija, Alexis Olympia, con su marido Alexis Ohanian en 2017.

“Nunca pude llegar al peso que necesitaba hiciera lo que hiciera, entrenara lo que entrenara”, admitió Williams, que anunció que se retiraba del tenis profesional en agosto de 2022. Y señaló: “Fue una locura porque nunca había estado en un lugar así en mi vida, ya que trabajaba muy duro, comía muy sano y nunca pude llegar al peso deseado”.

open image in gallery Serena Williams se sinceró sobre su consumo de agonistas de GLP-1 ( Invision )

Se enfrentó a una dificultad similar después de dar a luz a su segunda hija, Adira River, en 2023. Perdió mucho peso en dos semanas, pero luego se estancó.

Williams describió la experiencia como “frustrante” y afirmó que nunca había “tomado atajos” en su carrera. Empezó a investigar sobre los medicamentos agonistas del GLP-1 para obtener una ayuda adicional.

open image in gallery Serena Williams tiene dos hijos con su marido, Alexis Ohanian ( Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. )

“Investigué mucho al respecto. Me cuestioné: ‘¿Esto es un atajo? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles no son los beneficios?’ Realmente quería investigarlo a fondo antes de hacerlo”, explicó.

Williams comentó que comenzó las inyecciones semanales a principios de 2024, unos seis meses después de dar a luz y una vez que dejó de amamantar.

También reconoció la controversia en torno a los medicamentos, pero se mantuvo firme en que la medicación se sumaba a su alimentación sana y a sus rutinas de ejercicio.

“Puedo hacer más cosas. Estoy más activa”, admite Williams sobre la pérdida de peso, e indica: “No me duelen tanto las articulaciones. Siento que algo tan simple como bajar es mucho más fácil para mí. Y lo hago mucho más rápido”.

Williams, que actualmente se entrena para un medio maratón —y se espera que salga de su retiro para acompañar a su hermana Venus en el torneo de dobles femenino del Abierto de tenis de EE. UU.—, tiene previsto seguir inyectándose cada semana lo que necesite.

“Siento que tengo mucha energía y es genial. Me siento muy bien al respecto”, aseguró.