Coco Gauff avanza a la segunda ronda del Abierto de Australia pese a problemas con su saque

La tercera favorita, Coco Gauff, tuvo algunas dificultades familiares con su servicio, pero aún así tuvo la clase y el poder suficientes para derrotar a Kamilla Rakhimova 6-2, 6-3 el lunes en un partido de primera ronda en el Abierto de Australia.

Gauff ha ganado dos títulos de Grand Slam, pero nunca ha pasado de las semifinales en Melbourne Park. Fue eliminada en los cuartos de final el año pasado.

La estadounidense ha tenido problemas con las dobles faltas y acumuló 431 en 2025 en el Tour de la WTA, con diferencia la mayor cantidad de cualquier jugadora. Nadie más tuvo más de 300. Gauff tuvo seis en el primer set en la victoria sobre Rakhimova, y solo una en el segundo.

La joven de 21 años ha estado trabajando en su servicio durante los últimos meses y practicó un poco más durante una pausa de confort en el partido en la Rod Laver Arena con Rakhimova.

Gauff se enfrentará a la zurda Olga Danilovic en la segunda ronda. Danilovic derrotó a Venus Williams, de 45 años, el domingo en un partido de primera ronda, lo que eliminó la posibilidad de que las dos estadounidenses se enfrentaran.

"No hay muchas (jugadoras zurdas) en el Tour, pero Olga es una gran jugadora, ha vencido a algunas de las mejores, así que va a ser un partido difícil", comentó Gauff.

Aryna Sabalenka es la cabeza de serie número uno en Australia, seguida por Iga Swiatek.