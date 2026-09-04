Aspirante al título del US Open y exsemifinalista queda fuera en segunda ronda tras inesperada derrota

Felix Auger-Aliassime se convirtió en el cabeza de serie mejor clasificado en quedar fuera del US Open hasta el momento, tras perder en cuatro sets en la segunda ronda.

El semifinalista del año pasado partía como uno de los favoritos para llegar lejos en Nueva York, en un cuadro masculino que se presentaba muy abierto. Sin embargo, Karen Khachanov acabó con sus aspiraciones el jueves al imponerse por 6-7(5), 6-3, 6-2 y 6-2.

Khachanov, número 50 del mundo, llegaba al torneo después de perder su primer partido en cada uno de los tres eventos de preparación para el US Open. El ruso no necesitó desplegar su mejor tenis para llevarse la victoria ante un Auger-Aliassime cuyo nivel de energía fue decayendo a medida que avanzaba el encuentro.

“Me di cuenta de que quizá tenía algún problema físico. Son cosas que pasan en nuestro deporte”, dijo Khachanov tras el partido. “Espero que se sienta mejor y, si está lesionado, que se recupere pronto. La verdad, no lo sé”.

open image in gallery Felix Auger-Aliassime es el cabeza de serie mejor clasificado que ha caído hasta el momento ( Reuters )

“Yo, por mi parte, traté de darlo todo y seguir luchando hasta el final. Estoy muy contento de haber conseguido esta victoria”.

Con este resultado, Khachanov alcanzó por primera vez en su carrera la tercera ronda de los cuatro torneos de Grand Slam en una misma temporada.

Semifinalista en Nueva York en 2022, el ruso quebró siete veces el servicio de Auger-Aliassime en el estadio Louis Armstrong y salvó siete de los nueve puntos de quiebre que enfrentó. La victoria fue además la segunda de su carrera ante un jugador del top 10 en un Grand Slam.

Auger-Aliassime parecía encaminado a dominar el partido después de quebrar el servicio de su rival y ponerse 3-0 en el primer set. Sin embargo, una serie de errores permitió a Khachanov recuperarse y darle la vuelta al marcador, antes de que el canadiense consiguiera un segundo quiebre para igualar 4-4.

Khachanov, sin embargo, dejó claro que no iba a ceder con facilidad. En dos ocasiones mantuvo su servicio sin conceder un solo punto cuando sacaba para seguir con vida en el set y forzó el desempate.

Auger-Aliassime terminó imponiéndose en el tie-break, que se decidió cuando Khachanov mandó largo un revés después de intentar responder a una volea del canadiense.

open image in gallery Khachanov derrotó a Auger-Aliassime en lo que ha sido la sorpresa del torneo hasta ahora ( Reuters )

En el segundo set fue el turno de Khachanov de tomar una ventaja de 3-0, pero el ruso ya no miró atrás y terminó por quedarse con la manga con su servicio, después de remontar un 15-40.

En el tercer set dominó con comodidad. Quebró el saque en blanco para ponerse 4-1 y encaminó el partido hacia su definición. En el cuarto parcial tampoco perdió tiempo: abrió con una ventaja de 4-0 que pareció dejar sin energía ni fuerzas a Auger-Aliassime, quien lucía muy lejos de su nivel habitual.

Khachanov terminó por sentenciar el partido con un sólido juego de servicio, que cerró con un potente saque que Auger-Aliassime no consiguió devolver.

Ahora, Khachanov, quien este año solo había alcanzado dos cuartos de final, enfrentará al ganador del duelo entre el francés Benjamin Bonzi y el peruano Ignacio Buse, cabeza de serie número 32.

Información adicional de Reuters

Traducción de Leticia Zampedri y Michelle Padilla