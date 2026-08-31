Novak Djokovic rompió a llorar tras sufrir su primera eliminación en primera ronda de un Grand Slam desde 2006 y quedó fuera del US Open después de un partido de cinco sets que duró casi cinco horas.

El jugador de 39 años parecía agotado físicamente, vomitaba repetidamente y se doblaba de dolor con frecuencia, pero aun así aguantó hasta el final contra el argentino Mariano Navone.

Djokovic, que fue 24 veces campeón de Grand Slam, admitió posteriormente que el problema de salud subyacente que reveló por primera vez hace dos semanas era “grave”, aunque sigue decidido a solucionarlo.

Sin embargo, no pudo evitar una derrota por 7-6 (5) 5-7 4-6 6-2 6-1 y su primera eliminación en la primera ronda de un torneo importante desde que Paul Goldstein lo venciera en el Abierto de Australia en 2006.

“Creo que era obvio que la sensación en la cancha era horrible para mí”, dijo Djokovic.

“Es algo que vengo arrastrando, desafortunadamente, prácticamente en todos los partidos de este año. Ya sabes, vómitos, vómitos, un problema serio”.

“Entonces todo mi cuerpo, ya sabes, empieza a colapsar, básicamente con calambres y dolor. Sí, al final la espalda y el hombro me fallaron, ¿y no pude terminar?”.

open image in gallery El hombre, de 39 años, se retorcía de dolor con frecuencia ( AP )

“¿Se puede solucionar el problema? No lo sé. Lo estoy intentando, hombre. Lo estoy intentando. Ya veremos”.

Djokovic, conteniendo las lágrimas en un momento del quinto set, esbozó una sonrisa amable al felicitar a Navone, número 49 del mundo, por la mayor victoria de su carrera.

“Tuve una oportunidad de romper el servicio en el cuarto set, pero desde el cuarto juego del partido tuve problemas durante todo el encuentro”, añadió.

“No quiero darle demasiada importancia a su victoria. Felicidades a él. Es un buen tipo, un luchador. Pero, la verdad, no lo disfruté”.

open image in gallery Novak Djokovic se despide con la mano tras quedar eliminado en primera ronda ( AP )

“En cuanto al partido en sí y a cómo me sentía físicamente y jugando, la verdad es que no lo disfruté nada. Prácticamente detesté cada momento que pasé en la cancha por eso”.

A mitad del primer set, Djokovic ya tenía las mejillas rojas y el pelo empapado de sudor. Había llegado a ir ganando 3-0, pero perdió en el desempate.

Tras haber presionado con éxito para que se cerrara el techo y, con ello, se encendiera el aire acondicionado, Djokovic reaccionó al final del segundo set, después de vomitar junto al palco de toallas al borde de la pista, con el quiebre crucial para ponerse 6-5.

Volvió a sentirse mal a mitad del tercer set, pero aun así aprovechó su única oportunidad para romper el servicio, y volvió a vomitar al comienzo del cuarto set antes de romper el servicio una vez más para ponerse 2-1.

Sin embargo, el campeón de Grand Slam parecía estar sufriendo calambres y apenas podía moverse mientras Navone contraatacaba, antes de ganar solo un juego más en una dramática derrota que duró cuatro horas y 36 agotadores minutos.

Los prolongados problemas de Djokovic provocaron que Venus Williams no pisara el estadio Arthur Ashe hasta después de la medianoche para su partido contra su compañera invitada, Sofía Kenin.

El excampeón de 46 años desperdició siete puntos de set en el segundo set antes de caer derrotado por 6-2 7-6 (6).

Traducción de Olivia Gorsin