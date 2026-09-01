Stefanos Tsitsipas afirma que la suspensión de Nick Kyrgios por consumo de cocaína era “prácticamente previsible”

Stefanos Tsitsipas, que fue dos veces finalista de torneos importantes, dijo que no le sorprendió enterarse de la suspensión de Nick Kyrgios tras dar positivo en cocaína.

El australiano dio positivo en un control antidopaje durante un torneo en Mallorca en junio. Posteriormente, se descubrió que la prueba contenía benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína. Fue suspendido por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) a partir del 4 de agosto y, más tarde, publicó en redes sociales que había cometido un “grave error”.

El lunes, le preguntaron a Tsitsipas sobre el caso tras protagonizar una de las mayores sorpresas del Abierto de EE. UU. hasta la fecha, al derrotar al décimo cabeza de serie, Arthur Fils, que se encontraba en plena forma, en la primera ronda.

Dijo: “Era bastante previsible, para ser honesto. Sin embargo, me sorprende que haya llegado tan tarde”.

“Quiero decir, para ser completamente honesto, yo ya lo sabía antes del anuncio. Yo mismo lo sabía”.

Y agregó: “¿Qué puedo decirles? Simplemente les diré la verdad. Sabía todo esto antes de que se hiciera ningún anuncio, y cuando lo vi en las redes sociales, pensé: ‘Aquí vamos’. La verdad es que, en cierto modo, me lo esperaba”.

Tsitsipas y Kyrgios —quien jugaron poco en los últimos años debido a varias lesiones— tuvieron una relación tensa en el pasado. Ambos protagonizaron un encuentro acalorado en Wimbledon en 2022, donde el griego llamó “matón” a Kyrgios y le dirigió un par de golpes directamente. Ese mismo año, Kyrgios alcanzó su única final de Grand Slam en Wimbledon.

Tsitsipas añadió: “Sabía que esas cosas sucedían fuera de las canchas de tenis. Eso se lo aseguro”.

“No voy a intentar encubrir a alguien de quien sé la verdad. Me considero una buena persona con todo el mundo, pero estos son comportamientos que presencié personalmente durante la gira y que oí que otras personas en ese mismo entorno me decían”.

open image in gallery Kyrgios admitió que cometió un “grave error” ( Reuters )

Kyrgios dijo en su publicación que se alejaría de la vida pública y de las redes sociales durante 28 días para “concentrarse en recuperarse” y pidió disculpas a sus fans, patrocinadores y seres queridos.

Escribió: “No voy a poner excusas, pero sí quiero dar algo de contexto sobre dónde estuve. Los últimos dos años de lesiones me pasaron factura, tanto física como mentalmente. Mi cuerpo no pudo hacer lo que mi mente espera que haga, y aceptar que estoy cerca del final de mi carrera fue más difícil de lo que jamás imaginé”.

“Siempre dije que yo no elegí el tenis, sino que el tenis me eligió a mí. Pero dejar ir algo que fue mi vida entera es una de las cosas más difíciles que tuve que afrontar. A veces me sentía impotente y solo”.

“Nada de eso justifica lo que hice”.

Traducción de Olivia Gorsin