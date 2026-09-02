Carlos Alcaraz se ve perjudicado por una regla “única” del Abierto de Estados Unidos

Carlos Alcaraz podría verse perjudicado por una regla exclusiva del Abierto de Estados Unidos, mientras el español busca su octavo título de Grand Slam en Flushing Meadows durante las próximas dos semanas.

Tras haber estado los últimos cuatro meses apartado de las canchas por una lesión de muñeca sufrida en el Abierto de Barcelona en abril, Alcaraz regresó a la competición individual en Flushing Meadows y superó su partido de primera ronda contra el ruso Roman Safiullin por 6-4, 6-4 y 6-4 a principios de esta semana.

Alcaraz, que fue 7 veces campeón de Grand Slam, se enfrentará esta noche al portugués Jaime Faria en la sesión en la que buscará acercarse un paso más a su tercer título del Abierto de Estados Unidos, tras haber levantado el trofeo en 2022 y el año pasado.

open image in gallery Carlos Alcaraz volvió a la competición con una victoria sobre Roman Safiullin ( Reuters )

Volver a jugar al tenis a nivel de élite después de una lesión en la muñeca siempre conlleva riesgos, pero podría decirse que Alcaraz se enfrenta a un desafío aún mayor estas dos semanas, dado que en las competiciones masculinas de Flushing Meadows se utiliza una pelota de tenis más pesada que en las competiciones femeninas de Nueva York.

Al hablar sobre el tema, el comentarista de Sky Sports, Tim Henman, explicó: “En Wimbledon, ellos (los hombres y las mujeres) usan la misma pelota. En el Abierto de Australia y en todos los demás torneos usan la misma pelota”.

“Creo que es algo bastante singular de este evento. Durante un tiempo, hombres y mujeres usaron la misma pelota aquí, pero creo que fue una petición de la WTA porque las mujeres usaron la pelota de fieltro de alta resistencia y no les gustó mucho, así que volvieron a la pelota normal”.

open image in gallery Alcaraz, con el pelo corto, ganó el año pasado su segundo título del Abierto de Estados Unidos ( Reuters )

Y la también comentarista Naomi Broady cree que el cambio de pelota podría suponer un problema para Alcaraz y otros jugadores que hayan sufrido lesiones de muñeca con anterioridad, en particular.

Broady dijo: “Creo que para mí también, esto se entrelaza con la conversación en el circuito ATP sobre las lesiones y cuántas lesiones de muñeca tienen y si deberían jugar con una pelota más pesada. ¿Les iría mejor con una pelota más ligera?”.

“Entonces tendrás intercambios más cortos porque es más difícil de controlar; la pelota se moverá más rápido por el aire, por lo que los saques serán más potentes, será más difícil devolver la pelota y alargar esos intercambios más largos”.

Y agregó: “Pero dada la evolución del tenis masculino y la cantidad de lesiones que estamos viendo, creo que es un pedido de los jugadores. En primer lugar, que se utilice una pelota uniforme en todo el circuito. Hay muchísimas variables. No solo cambian las pistas de tenis semana tras semana, sino también la pelota”.

“Así que algunas semanas la pelota va a volar más rápido por el aire, otras veces va más lenta y da la sensación de que no sale de las cuerdas. Creo que lo que piden los hombres es que se dejen de usar las pelotas tan pesadas; no quiero decir que la del Abierto de Estados Unidos sea necesariamente una de ellas, pero sin duda es más pesada que la de las mujeres y no creo que ayude a jugadores como Alcaraz y a los chicos que sufrieron esas lesiones”.

Traducción de Olivia Gorsin