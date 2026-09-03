Aryna Sabalenka arremete contra un periodista “bromista” tras una pregunta sobre fiestas

Aryna Sabalenka protagonizó un tenso intercambio con un periodista después de que este le sugiriera a la bicampeona que sus actividades en torno al US Open incluían “fiestas y diversión”.

Sabalenka fue muy superior a Polina Iatcenko y se impuso con facilidad en sets corridos (6-1 6-1) el miércoles.

Sin embargo, la bielorrusa se mostró irritada por las preguntas que rodeaban sus apariciones fuera de la cancha y rechazó que esto pusiera en peligro su preparación para el Grand Slam.

“Ustedes son un chiste. Fiestas, diversión... ¿Por qué dirían eso? ¿Por qué siquiera pensarían en eso? ¿Qué clase de pregunta es esa?”, dijo el número 1 del mundo.

“¿Solo porque publiqué algunas actividades con marcas, crees que estuve de fiesta en lugar de entrenar?”, añadió y dio por terminada la conversación. Refiriéndose a su actuación del miércoles, Sabalenka, que ganó cuatro Grand Slam, dijo estar satisfecha tanto con su nivel como con su concentración tras otra actuación dominante en el estadio Arthur Ashe.

“Estuve trabajando mucho, pero siento que me estoy alejando un poco de la idea de intentar ser perfecta en la cancha”, dijo Sabalenka. “Sé que no se puede ser perfecto y simplemente estoy tratando de trabajar con lo que tengo ahora mismo”.

open image in gallery La bielorrusa Aryna Sabalenka celebra tras ganar su partido de segunda ronda contra Polina Iatcenko ( Reuters )

Sabalenka continuará su búsqueda de un tercer título consecutivo en Nueva York y evitará terminar el año sin un torneo importante, mientras intenta recuperar su mejor forma después de no haber ganado un título desde que se adjudicó el Abierto de Miami en marzo.

“Creo que tuve algunas dificultades a mitad de temporada. Repito, no voy a defenderme ni a explicar qué pasó, pero estoy contenta con mi nivel”, dijo la jugadora de 28 años.

“Puedo decir sin duda que mentalmente soy mucho más fuerte que a mitad de temporada y físicamente también me siento más fuerte. Siento que estoy en mi nivel de juego y solo quiero concentrarme al máximo en cada partido”.

Reuters contribuyó a este informe.

Traducción de Olivia Gorsin