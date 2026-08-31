El US Open comenzó con una de las grandes sorpresas del torneo: Novak Djokovic, ganador de 23 títulos de Grand Slam y cuarto cabeza de serie, quedó eliminado en primera ronda, algo que no le ocurría en un major desde hacía 20 años.

El serbio rompió a llorar tras caer en cinco sets ante Mariano Navone, en un duelo condicionado por el intenso calor y la humedad, durante el cual sufrió problemas físicos y vomitó en varias ocasiones.

Fue su primera derrota en la ronda inicial de un Grand Slam desde el Abierto de Australia de 2006 y puso fin de manera abrupta a su intento de conquistar un histórico 25.º título.

La jornada inaugural también dejó la eliminación de Cameron Norrie, cabeza de serie número 29 y primer británico en despedirse del torneo, después de caer en cuatro sets ante el francés Luca Van Assche.

En cambio, Jessica Pegula, tercera cabeza de serie y exfinalista del US Open, avanzó a la siguiente ronda, al igual que Daniil Medvedev, séptimo preclasificado del cuadro masculino.

Sigue el desempeño de los principales jugadores con nuestro rastreador de cabezas de serie:

Cabezas de serie masculinos

Alexander Zverev (ALE) Carlos Alcaraz (ESP) Felix Auger - Aliasime (CAN) ❌ Novak Djokovic (SRB) — Eliminado en primera ronda por Mariano Navone: 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 Flavio Cobolli (ITA) Alex de Minaur (AUS) Daniel Medvedev Ben Shelton (EE. UU.) Taylor Fritz (EE. UU.) Arthur Fils (FRA) Frances Tiafoe (EE. UU.) Rafael Jodar (ESP) Lorenzo Musetti (ITA) Learner Tien (EE. UU.) Alexander Bublik (KAZ) Brandon Nakashima (Estados Unidos) Jakub Mensik (República Checa) Jiri Lehecka (República Checa) ❌ Casper Ruud (NOR) - Retirado por lesión Tommy Paul (EE. UU.) Luciano Darderi (ITA) Valentine Vacherot (LUNES) Andrey Rublev Francisco Cerúndolo (ARG) Alexander Tabilo (CHI) Arthur Rinderknech (FRA) Tomás Martín Etcheverry (ARG) Alexander Blockx (BEL) ❌ Cameron Norrie (GBR) — Eliminado en primera ronda por Luca Van Assche: 6-7(6), 6-2, 6-2, 6-3 Matteo Arnaldi (ITA) Zizou Bergs (BEL) Ignacio Buse (PER)

Cabezas de serie femeninas

Aryna Sabalenka Elena Rybakina (KAZ) Jessica Pegula (EE. UU.) Coco Gauff (EE. UU.) Mirra Andreeva Linda Noskova (CZE) Karolina Muchova (CZE) Iga Świątek (POL) Elina Svitolina (UKR) Amanda Anisimova (EE. UU.) Marta Kostyuk (UKR) Belinda Bencic (SUI) Naomi Osaka (JPN) Iva Jovic (EE. UU.) Diana Shnaider Sorana Cirstea (ROU) Alexandra Eala (PHI) Ekaterina Alexandrova Jasmine Paolini (ITA) Maja Chwalinska (POL) Anna Kalinskaya Madison Keys (EE. UU.) Elise Mertens (BEL) Anastasia Potapova (AUT) Marie Bouzkova (CZE) Emma Navarro (EE. UU.) ❌ Barbora Krejcikova (CZE) — Eliminada en primera ronda por Kamilla Rakhimova: 7-6(4), 6-2 Sara Bejlek (CZE) Ann Li (EE. UU.) Jelena Ostapenko (LAT) Leylah Fernandez (CAN) Maria Sakkari (GRE)

Traducción de Leticia Zampedri