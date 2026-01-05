Coco Gauff aclara su postura tras la polémica por decir que los fans del tenis de EE. UU. son “los peores”

Coco Gauff recurrió a las redes sociales para aclarar recientes comentarios sobre los aficionados estadounidenses al tenis en torneos internacionales.

La número cuatro del mundo había hecho esas declaraciones durante una conferencia de prensa en la United Cup, torneo mixto por equipos donde inició su temporada 2026 esta semana.

En sus palabras, Gauff sugirió que los fanáticos de Estados Unidos son “los peores” cuando se trata de apoyar a sus jugadores fuera del país y los comparó con seguidores de naciones más pequeñas, que suelen mostrarse más entusiastas.

“Siento que, en el tenis, somos los peores en ese aspecto”, afirmó.

La aclaración llegó antes de su segundo partido en Perth, tras una dura derrota en su debut ante la española Jessica Bouzas Maneiro, número 42 del ranking, por 6-1, 6-7 (3) y 6-0.

Tras la polémica, Gauff acudió a la red social X para aclarar sus dichos y señalar que fueron sacados de contexto. “No espero que las personas viajen a los torneos para vernos jugar. Pero hay muchos torneos, tanto en Estados Unidos como en el extranjero, a los que los estadounidenses ya asisten independientemente de quién juegue, y allí hay gente que va y no anima realmente a sus compatriotas”, escribió.

Y añadió: “Quienes vienen de países más pequeños llegan con sus colores y banderas, y queda claro a quién están apoyando. Solo hablaba desde mi perspectiva. Entiendo el aspecto económico y sé que el tenis no es accesible para todos. Fue más bien un comentario dirigido a quienes ya están presentes y a cómo me gustaría que mostraran la misma pasión que los aficionados de otros países”.

La tenista de 21 años también subrayó que su comentario original fue una respuesta a una pregunta formulada en conferencia de prensa. “Me preguntaron y fue una observación que hice al comparar a otros países con el mío, nada más. De todos modos, agradezco cualquier apoyo, sin importar cuán grande o pequeño sea”.

Estados Unidos avanzó a los cuartos de final con triunfos ante España y Argentina. Además, Gauff se recuperó de su derrota en singles y ganó 7-6 (5) y 6-0 junto a Christian Harrison en dobles mixto. Luego, la pareja firmó autógrafos y se tomó fotografías con los aficionados tras la victoria.

Posteriormente, en una nueva conferencia de prensa, a Gauff se le preguntó si la reacción a sus comentarios la había afectado en la cancha.

“No”, respondió. “Y no creo que haya sido un ataque. Solo intenté aclarar lo que quise decir. Escribí todo lo que tenía para decir sobre eso”.

Su compañero de equipo en la United Cup, Taylor Fritz —quien estaba sentado junto a ella durante la conferencia de prensa inicial—

también salió en su defensa a través de X. “La gente siempre quiere interpretar las cosas de la peor manera. Yo estaba allí, sentado a su lado, y sé exactamente lo que Coco quiso decir y expresar, y tiene razón.

No hay absolutamente ninguna falta de respeto hacia los aficionados de Estados Unidos en esta declaración.

Valoramos a los estadounidenses que nos apoyan. En otros países la cultura deportiva es más apasionada, pero apreciamos a cada estadounidense que está en el extranjero y asiste a los partidos”.

Traducción de Leticia Zampedri