El antiguo entrenador de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, se ha mostrado dispuesto a trabajar en el futuro con Jannik Sinner, el acérrimo rival en cancha del N° 1 del mundo.

A principios de este mes, el campeón del Abierto de EE. UU. y del Abierto de Francia confirmó una sorprendente ruptura con su compatriota, también excampeón del Roland Garros, que pone fin a una relación de ocho años, en la que han ganado ocho Grand Slams.

Ferrero fue anunciado como mejor entrenador del año de la ATP, aunque compartió funciones con Samuel López en 2025; por su parte, Alcaraz no participó en la derrota de España en la final de la Copa Davis ante Italia el mes pasado.

Ferrero (45) expresó su deseo de que la colaboración “hubiera podido continuar”, aunque reconoció que “los asuntos contractuales tienen que revisarse” a finales de año.

Añadió que “[era] posible que algunas de esas cuestiones se hubieran resuelto si [se hubieran] sentado a hablar”, al tiempo que negaba desafiantemente cualquier motivación económica: “El dinero no era uno de los problemas”.

En cuanto a su base de entrenamiento, Alcaraz optó por dejar la academia de Ferrero en Villena, y en su lugar permanecer en casa en Murcia, y priorizar su propia academia de cara al futuro. “Me gustaría pensar que no”, respondió Ferrero cuando se le preguntó si esto era una cuestión decisiva.

Pero, aunque el entrenador reconoce que la separación ha sido dolorosa, ya ha admitido que consideraría ofertas para volver al tenis en unos meses, incluida, si llegara la oportunidad, una del competidor más cercano de Alcaraz en la cancha: Sinner.

“Ambos necesitamos tiempo para procesar completamente esta ruptura. No es algo fácil. Ahora mismo, estoy dolido”, declaró Ferrero en una entrevista al diario español Marca. Continuó: “Estas relaciones son difíciles de abandonar de la noche a la mañana. Tiene que haber un periodo de luto. Y, sobre todo, imagino que me dolerá cuando lo vea jugar en los torneos: es entonces cuando vuelven a la memoria todas las experiencias compartidas”.

open image in gallery Carlos Alcaraz, de España, realiza un saque mientras es observado por su entrenador en ese momento, Juan Carlos Ferrero ( Getty )

“Creo que llevará tiempo. Necesito dos o tres meses para estar tranquilo y que se me pase el dolor. Después, si surgen otras posibilidades, las estudiaremos. Al final, han sido casi ocho años sin parar y mucho tiempo fuera de casa. Estar en casa ahora se agradece”, prosiguió.

“Tendría que pensármela [una oferta para trabajar con Team Sinner]. Ambos jugadores son extraordinarios, pero como he dicho antes, ahora no es el momento de pensar en algo así ni de decir sí o no. Ahora es el momento de superar la fase difícil, porque sigo pensando en Carlos todos los días, y no es el momento de pensar en los demás”, agregó.

Ferrero también reiteró su convencimiento de que Alcaraz “[tenía] el potencial para ser el mejor tenista de la historia”, a pesar de la dura competencia del pasado y de que Sinner juega en la misma época.

open image in gallery Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero celebran su victoria en el Abierto de Francia ( Getty )

Alcaraz no ha confirmado un sustituto para Ferrero, y podría avanzar con López asumiendo un cometido más amplio sin Ferrero en su intento de conquistar el Abierto de Australia el mes próximo, sin haber superado nunca antes los cuartos de final.

Traducción de Sara Pignatiello