Billie Jean King afirma que la venidera “Batalla de los Sexos” “no significa lo mismo” que su victoria de 1973

La legendaria estrella del tenis Billie Jean King afirma que la venidera “Batalla de los Sexos” entre Nick Kyrgios y Aryna Sabalenka “no significa lo mismo” que la batalla que ella libró con Bobby Riggs en la década de los 70.

King derrotó a Riggs en tres sets: 6-4, 6-3 y 6-3, durante su encuentro en Houston, Texas, EE. UU., en septiembre de 1973, en lo que se ha descrito como un momento decisivo para el tenis femenino.

King, que tenía 29 años cuando se enfrentó a Riggs, de 55, recuerda el trasfondo políticamente cargado del encuentro y la importancia que tendría ganar la contienda para los derechos de la mujer y la igualdad en el deporte.

“La única similitud es que es un partido entre un chico y una chica. Eso es todo”, dijo la ahora extenista de 82 años cuando se le preguntó por la próxima exhibición de Sabalenka y Kyrgios.

“Todo lo demás es diferente. Nuestro partido implicó un cambio social y cultural desde dónde estábamos en 1973. Este no es el caso. Espero que sea un gran partido —y quiero que gane Sabalenka, obviamente—, pero no significa lo mismo”, continuó.

King, en declaraciones a BBC Sport, añadió: “El mío fue realmente político. Era duro, culturalmente, lo que implicaba. Sabía que tenía que ganarle para generar un cambio en la sociedad. Tenía muchas razones para ganar”.

Sabalenka (27) es la actual N°1 del mundo y, aunque esta temporada no ha ganado ningún Grand Slam, ha demostrado ser una de las jugadoras más potentes y contundentes del panorama femenino.

La nueva edición de la “Batalla de los Sexos” enfrentará a Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios ( Getty Images )

Kyrgios, por su parte, es conocido por sus arrebatos en la cancha, por sus francos comentarios y por haber llegado a la final de Wimbledon en 2022 antes de ser derrotado por Novak Djokovic. El jugador de 30 años ha pasado los tres últimos años haciendo malabarismos con las lesiones y los periodos de recuperación, y está trabajando para recuperar su mejor forma en el ATP Tour.

La pareja se enfrentará el 28 de diciembre, en Dubái, en la última edición de la “Batalla de los Sexos”.

King también fue preguntada por su opinión sobre si la última edición del concurso podría deshacer el trabajo realizado para construir el tenis femenino, y respondió: “No lo sé. Tendré que preguntarle [a Sabalenka] después de que juegue, pero nunca hemos dicho que seamos mejores que los hombres, nunca”.

“Hemos hablado de nuestro valor de entretenimiento: a veces un combate femenino acaba siendo mejor que uno masculino. Pero me molesta que digan que nos creemos mejores. Nunca hemos dicho eso, nunca”.

