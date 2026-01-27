Jugadores son obligados a quitarse rastreadores de fitness en el Abierto de Australia

Los rastreadores de fitness portátiles probablemente estarán permitidos para que los jugadores los usen en futuras ediciones del Abierto de Australia, donde a los destacados como Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Aryna Sabalenka se les ha pedido que se quiten sus dispositivos en los partidos de este año.

Alcaraz y Sinner, quienes se han repartido los últimos ocho títulos importantes de individuales masculinos entre ellos, fueron abordados por los jueces de silla durante la cuarta ronda para que se quitaran las correas que usualmente llevan en sus muñecas.

El video de las interacciones ha llamado la atención sobre un conflicto entre los torneos regulares y los cuatro grandes. Sabalenka lidió con esto anteriormente en el torneo.

Los dispositivos son ampliamente utilizados en deportes de élite para recopilar datos fisiológicos que proporcionan información sobre la salud y el rendimiento en el entrenamiento, la competencia, la recuperación y el sueño.

La tecnología está aprobada para su uso por la Federación Internacional de Tenis y por los circuitos masculino y femenino. Hasta ahora, la aprobación no se ha extendido a los cuatro torneos de Grand Slam, que incluyen el Abierto de Australia, el Abierto de Francia, el Abierto de Estados Unidos y Wimbledon.

Por eso, el juez de silla se acercó al número uno del mundo, Alcaraz, durante su partido de cuarta ronda contra Tommy Paul y le pidió que se lo quitara. El español de 22 años cumplió de inmediato, quitándose la muñequera y retirando la correa.

"Los dispositivos portátiles actualmente no están permitidos en los Grand Slams", dijo Tennis Australia en un comunicado. "El Abierto de Australia está involucrado en discusiones continuas sobre cómo podría cambiar esta situación".

Tennis Australia dijo que algunos dispositivos portátiles proporcionan a los atletas una indicación de la carga interna, medidas como la frecuencia cardíaca, "lo que puede darles una visión de 360 grados del trabajo que están haciendo y cómo responden sus cuerpos".

Los organizadores del torneo dijeron que los jugadores tenían acceso a datos en el Abierto de Australia que les ayudaban a monitorear "medidas clave de carga externa" como la distancia recorrida, los cambios de dirección, eventos de alta aceleración y la velocidad y el giro de los golpes.

El proveedor de tecnología, WHOOP, lo describe como "tu entrenador portátil 24/7 diseñado para ayudarte a mejorar tu salud, condición física y longevidad".

En una publicación en redes sociales, la compañía dijo que la tecnología es "mejoradora del rendimiento, por diseño. Ese es todo el punto".

"Quitar esa información es como pedirle a los atletas que jueguen a ciegas".

Sinner, el dos veces ganador del Abierto de Australia, dijo que los datos recopilados de su dispositivo de muñeca durante los partidos ayudan con la recuperación y la preparación para futuros encuentros.

"Hay ciertos datos que nos gustaría rastrear un poco en la cancha. No es para el momento en vivo", dijo. "Es más sobre lo que puedes ver después del partido. Estos son datos que nos gustaría usar también en las sesiones de práctica porque a partir de eso puedes practicar con la frecuencia cardíaca, cuántas calorías quemas, todas estas cosas".

Después de su victoria en la cuarta ronda sobre su compatriota italiano Luciano Darderi, Sinner dijo que también aceptó de inmediato la decisión del juez.

"Está bien. Hay otras cosas que podríamos usar, como el chaleco. Pero es un poco incómodo para mí, sientes que tienes algo en los hombros. Es un poco diferente", dijo. "Pero las reglas son las reglas. Lo entiendo. No lo usaré de nuevo".

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes