Coco Gauff gana y completa la lista de estrellas de los cuartos de final del Abierto de EE. UU.

Coco Gauff mantuvo viva su aspiración de convertirse en la número uno del mundo al ganar un duelo entre estadounidenses y alcanzar los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.

Gauff bromeó después diciendo que estaba “acostumbrada a ser la joven estadounidense”, pero la bicampeona de Grand Slam tenía mayor experiencia frente a Iva Jovic, de 18 años y decimocuarta cabeza de serie.

Gauff, de 22 años, que aspiraba a su segundo título en Flushing Meadows, superó a Jovic por 6-1 y 6-4 en una apacible noche festiva en Nueva York.

Su victoria significa que las seis primeras cabezas de serie femeninas llegaron a los cuartos de final en Nueva York por primera vez desde 1998, en marcado contraste con el torneo masculino, donde solo tres de los diez primeros siguen en competición.

El cuadro de cuartos de final femenino incluye a seis campeonas de Grand Slam, la vigente campeona olímpica, la ex semifinalista del Abierto de Estados Unidos, Emma Navarro, y la ex finalista de Nueva York, Jessica Pegula.

Un comienzo titubeante del ganador de 2023 le regaló a Jovic, de 18 años, un quiebre en el primer juego con una doble falta. Pero los nervios de Jovic también se hicieron evidentes, ya que Gauff se impuso rápidamente en los siguientes seis juegos para llevarse el primer set.

Jovic finalmente mantuvo su servicio al comienzo del segundo set, pero tres espectaculares jugadas de Gauff, que transformaron una defensa desesperada en un ataque total, le aseguraron un quiebre para ponerse 3-2.

open image in gallery Coco Gauff, a la derecha, venció a Iva Jovic en dos sets ( Frank Franklin II/AP )

El joven logró responder de inmediato, pero luego perdió su servicio en blanco, ya que Gauff tomó el control antes de cerrar el partido con su saque y ganar en una hora y 33 minutos.

Gauff, que aún no perdió un set, dijo: “Iva es una jugadora increíble, un talento increíble, juega como si fuera mucho más joven. ¡Estoy acostumbrada a ser la estadounidense más joven!”.

Llegó cuartos de final por primera vez desde que ganó el torneo en 2023, tras haber caído en cuarta ronda en las dos últimas ediciones, y se convertiría en la número 1 del mundo si gana el título y la segunda cabeza de serie, Elena Rybakina, no logra llegar a semifinales.

Una victoria contundente le permitió enfrentarse a la campeona del Abierto de Francia, Mirra Andreeva, a quien Gauff venció en los cinco enfrentamientos que tuvieron lugar entre ambas.

Andreeva se vio obligada a remontar para conseguir una trabajada victoria sobre la cabeza de serie número 24, Anastasia Potapova, quien se cayó y se lesionó la rodilla cuando perdía 0-15 en el último juego del partido y rompió a llorar cuando su rival rusa ganó los tres puntos siguientes para sellar la victoria por 5-7, 6-4 y 6-3.

La quinta cabeza de serie, Andreeva, dijo: “Anastasia es mi buena amiga y ver la batalla que tuvimos y verla caer así en el último juego no es fácil”.

Y agregó: “Le dije que estaba jugando de maravilla y que estaba teniendo una de sus mejores temporadas. Estoy segura de que volverá aún más fuerte; es una guerrera y lucha incluso mejor que yo”.

La bicampeona Naomi Osaka reveló que sufre una lesión en el tendón de Aquiles tras ser eliminada por 6-1 y 6-4 por la campeona del Abierto de Australia, Rybakina.

La kazaja se convertirá en la número uno del mundo si llega a las semifinales y se enfrenta a la campeona olímpica Qinwen Zheng por un puesto en las semifinales.

“Ayer me hicieron una ecografía y hace un momento me hicieron otra”, dijo la joven japonesa de 28 años.

“Probablemente me haga una resonancia magnética porque, sinceramente, no sé mucho sobre lo que está pasando”.

Información adicional proporcionada por PA

Traducción de Olivia Gorsin