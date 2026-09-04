US Open 2026: seguimiento de todos los cabezas de serie masculinos y femeninos en el torneo
La primera gran sorpresa llegó con Novak Djokovic, quien sufrió su eliminación más temprana en un Grand Slam en más de 20 años
El US Open comenzó con una de las grandes sorpresas del torneo: Novak Djokovic, ganador de 23 títulos de Grand Slam y cuarto cabeza de serie, quedó eliminado en primera ronda, algo que no le ocurría en un major desde hacía 20 años.
El serbio rompió a llorar tras caer en cinco sets ante Mariano Navone, en un duelo condicionado por el intenso calor y la humedad, durante el cual sufrió problemas físicos y vomitó en varias ocasiones.
Fue su primera derrota en la ronda inicial de un Grand Slam desde el Abierto de Australia de 2006 y puso fin de manera abrupta a su intento de conquistar un histórico 25.º título.
Felix Auger-Aliassime, tercer cabeza de serie y semifinalista del año pasado, es el nombre más destacado que ha quedado eliminado hasta ahora, tras perder en cuatro sets ante el ruso Karen Khachanov en la segunda ronda.
Cameron Norrie, cabeza de serie número 29, fue el primero de los británicos en tener una salida discreta, al caer en cuatro sets ante el francés Lucas Van Assche, mientras que Belinda Bencic es una de las primeras cabezas de serie femeninas en quedar eliminada, tras ser derrotada por Yulia Putintseva.
Sigue el desempeño de los principales jugadores con nuestro rastreador de cabezas de serie:
Cabezas de serie masculinos
- Alexander Zverev (GER)
- Carlos Alcaraz (ESP)
- ❌ Felix Auger-Aliassime (CAN): derrota en segunda ronda ante Karen Khachanov 6-7(5) 6-3 6-2 6-2
- ❌ Novak Djokovic (SRB): derrota en primera ronda ante Mariano Navone 7-6(5) 5-7 4-6 6-2 6-1
- Flavio Cobolli (ITA)
- ❌ Alex de Minaur (AUS): derrota en segunda ronda ante Botic van de Zandschulp 6-4 7-5 6-2
- Daniil Medvédev (RUS)
- Ben Shelton (USA)
- Taylor Fritz (USA)
- ❌ Arthur Fils (FRA): derrota en primera ronda ante Stefanos Tsitsipas 4-6 7-6 6-1 6-4
- Frances Tiafoe (USA)
- ❌ Rafael Jodar (ESP): derrota en primera ronda ante Buyunchaokete 6-2 6-1 6-1
- ❌ Lorenzo Musetti (ITA): derrota en segundaronda ante Dane Sweeny 6-3 1-6 2-6 2-6
- Learner Tien (USA)
- Alexander Búblik (KAZ)
- ❌ Brandon Nakashima (USA): derrota en segunda ronda ante Alex Michelsen 3-6 4-6 4-6
- Jakub Mensík (CZE)
- Jiří Lehečka (CZE)
- ❌ Casper Ruud (NOR): se retiró por una lesión
- Tommy Paul (USA)
- Luciano Darderi (ITA)
- Valentin Vacherot (MON)
- ❌ Andrey Rublev (RUS): derrota en primera ronda ante Daniel Mérida 7-6(3) 2-6 4-6 4-6
- Francisco Cerúndolo (ARG)
- Alejandro Tabilo (CHI)
- ❌ Arthur Rinderknech (FRA): derrota en tercera ronda ante Daniil Medvédev 6-4 6-4 6-4
- Tomás Martín Etcheverry (ARG)
- Alexander Blockx (BEL)
- ❌ Cameron Norrie (GBR): derrota en primera ronda ante Luca Van Assche 6-7 6-2 6-2 6-3
- ❌ Matteo Arnaldi (ITA): derrota en primera ronda ante James Duckworth 5-7 6-3 6-2 7-6
- Zizou Bergs (BEL)
- ❌ Ignacio Buse (PER): derrota en segunda ronda ante Benjamin Bonzi 6-2 7-6(4) 6-0
Cabezas de serie femeninas
- Aryna Sabalenka (BLR)
- Elena Rybákina (KAZ)
- Jessica Pegula (USA)
- Coco Gauff (USA)
- Mirra Andréyeva (RUS)
- Linda Nosková (CZE)
- Karolína Muchová (CZE)
- Iga Świątek (POL)
- Elina Svitólina (UKR)
- Amanda Anisimova (USA)
- Marta Kostyuk (UKR)
- ❌ Belinda Bencic (SUI): derrota en primera ronda ante Yúliya Putíntseva 4-6 7-5 6-3
- Naomi Osaka (JPN)
- Iva Jovic (USA)
- Diana Shnaider (RUS)
- Sorana Cîrstea (ROU)
- Alexandra Eala (PHI)
- ❌ Yekaterina Aleksándrova (RUS): derrota en tercera ronda ante Marta Kostyuk 6-3 6-2
- ❌ Jasmine Paolini (ITA): derrota en tercera ronda ante Sorana Cirstea 6-3 6-3
- ❌ Maja Chwalińska (POL): derrota en primera ronda ante Taylor Townsend 6-2 6-3
- Anna Kalinskaya
- Madison Keys (USA)
- Elise Mertens (BEL)
- Anastasia Potápova (AUT)
- Marie Bouzková (CZE)
- Emma Navarro (USA)
- ❌ Barbora Krejčíková (CZE): derrota en primera ronda ante Kamilla Rakhimova 7-6(4) 6-2
- ❌ Sára Bejlek (CZE): derrota en primera ronda ante Cristina Busca 7-5 4-6 6-1
- Ann Li (USA)
- Jeļena Ostapenko (LAT)
- ❌ Leylah Fernandez (CAN): derrota en tercera ronda ante Jessica Pegula 6-1 4-6 3-6
- María Sákkari (GRE)
Traducción de Leticia Zampedri
Bookmark popover
Removed from bookmarks