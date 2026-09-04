Aryna Sabalenka detiene su partido del US Open por un fuerte olor a marihuana

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, interrumpió su partido de tercera ronda del US Open después de percibir un fuerte olor a marihuana en plena cancha.

La bicampeona defensora ganaba 2-0 y estaba al servicio en el primer set ante Kamilla Rakhimova, en el estadio Louis Armstrong, cuando detuvo el juego de forma repentina para hablar con su equipo y luego se acercó a la silla de la árbitra.

“Alguien está fumando marihuana”, le dijo a Eva Asderaki-Moore. “¿Podría hacer algo? Es que el olor es muy fuerte”.

Asderaki-Moore se comunicó por radio con otro árbitro y luego se dirigió a una persona situada detrás de ella mientras hacía con los dedos el gesto de fumar, antes de que el partido pudiera continuar.

El olor a marihuana en los alrededores de Flushing Meadows ha generado problemas esta semana, aunque hasta ahora las quejas se habían concentrado principalmente en las canchas exteriores cercanas a Corona Park. Fumar está prohibido dentro de las instalaciones del torneo.

Pese a la interrupción, Sabalenka mantuvo la concentración y se impuso por 6-3 y 6-4, aunque tuvo que resistir la reacción de Rakhimova en un segundo set que se prolongó durante 54 minutos, uno más que todo el partido de segunda ronda de la bielorrusa.

“En el segundo set jugó un tenis increíble”, reconoció Sabalenka. “Me exigió muchísimo y me encanta cuando mis rivales muestran su mejor tenis, porque eso me obliga a elevar mi nivel”.

La bielorrusa también bromeó con que llevaba un llamativo conjunto de joyas para “distraer” a sus oponentes, aunque sobre la cancha volvió a apoyarse en su habitual potencia y agresividad para contener a la número 92 del mundo.

Sabalenka, que busca convertirse en la primera mujer en conquistar tres títulos consecutivos del US Open desde Serena Williams entre 2012 y 2014, se enfrentará en la siguiente ronda a la ganadora del duelo entre la cabeza de serie número 15, Diana Shnaider, y Taylor Townsend.

Más tarde el viernes, la tercera cabeza de serie y exfinalista Jessica Pegula protagonizó una gran remontada ante Leylah Fernandez, subcampeona en 2021. Tras perder el primer set por 6-1 en medio de numerosos errores, la estadounidense reaccionó con el apoyo del público local y aprovechó un bajón de la canadiense para imponerse por 6-4 y 6-3 en los dos parciales siguientes.

“No sé muy bien cómo conseguí remontar. Fue un partido muy difícil”, reconoció Pegula. “Nunca me siento cómoda jugando contra ella, ni siquiera cuando logro ganarle. Sabía que tendría que darlo todo y estoy muy contenta de haber encontrado la manera de sacar adelante el partido”.

Pegula se enfrentará en la cuarta ronda a la rumana Sorana Cirstea, cabeza de serie número 16, quien avanzó tras derrotar en sets corridos a la número 19, Jasmine Paolini.

Con PA

Traducción de Leticia Zampedri