Carlos Alcaraz jugará en el Abierto de EE. UU. tras cuatro meses de baja por lesión

Carlos Alcaraz ha superado sus problemas físicos y regresará al tenis competitivo en el Abierto de EE. UU.

El siete veces campeón de Grand Slam ha estado fuera de acción en el circuito ATP desde abril debido a una persistente lesión en la muñeca, y optó por asociarse con el periodista especializado en fichajes de fútbol Fabrizio Romano para anunciar su inminente regreso.

Alcaraz adoptó la frase característica de Romano para confirmar que está listo para competir tras un paro de cuatro meses.

“Aquí vamos”, declaró Alcaraz en X, junto a una imagen de la bandera de EE. UU.

Confirmando la noticia en Instagram, el especialista en fichajes de fútbol Romano escribió: “¡Aquí vamos! Carlos Alcaraz volverá al circuito en el Abierto de EE. UU. después de pasar cuatro meses de baja por una lesión en la muñeca derecha. Está listo para volver”.

open image in gallery Carlos Alcaraz regresará al Abierto de EE. UU. ( AP Photo/Dita Alangkara/PA Archive )

El persistente problema en la muñeca obligó al jugador de 23 años a renunciar a la defensa de su título en Roland Garros y a perderse Wimbledon, antes de que también se retirara del Abierto de Cincinnati a principios de agosto. Sin embargo, ahora está previsto que participe en Flushing Meadows a finales de este mes.

Su regreso coincide con la confirmación por parte del US Open de otro aumento significativo en los premios en metálico para el torneo de este año.

Un fondo total de premios de 108 millones de dólares constituye el más alto jamás ofrecido en el tenis, lo que refleja un aumento del 20 % por segundo año consecutivo.

Los campeones individuales masculinos y femeninos se llevarán a casa $5,5 millones cada uno, mientras que los jugadores eliminados en la primera ronda recibirán más de $130.000.

Los directores del torneo esperan que esta histórica indemnización evite que se repitan las protestas de los jugadores que se vieron tanto en el Abierto de Francia como en Wimbledon.

Un grupo de jugadores de alto nivel, entre los que se incluyen los números uno del mundo Jannik Sinner y Aryna Sabalenka, ha estado involucrado en una disputa entre bastidores con los torneos de Grand Slam bajo el nombre de Proyecto RedEye durante los últimos 18 meses, generando preocupación por los premios en metálico y otros asuntos operativos.

open image in gallery Jannik Sinner fue uno de los jugadores descontentos con el premio en metálico ( PA Wire )

Durante el Abierto de Francia, los jugadores limitaron sus apariciones ante los medios de comunicación previas al torneo a 15 minutos cada una y mantuvieron esta táctica en Wimbledon, a pesar de beneficiarse de un aumento del 20 % en el total de premios en metálico.

Tras varias conversaciones, se cancelaron las actividades de protesta previstas para la semana inaugural en Londres. Junto con las novedades financieras de Flushing Meadows, los principales torneos anunciaron conjuntamente la creación de un consejo asesor de jugadores de Grand Slam.

Con el objetivo de abordar las preocupaciones de los jugadores respecto a su falta de influencia en la toma de decisiones, los principales torneos declararon que el nuevo panel actuaría como “el foro para la comunicación directa, la retroalimentación y la colaboración entre los Grand Slams y los jugadores”.

El nuevo organismo entrará en funciones tras la conclusión del Abierto de EE. UU., que se disputa del 30 de agosto al 13 de septiembre, y se invitará a los jugadores a presentar solicitudes para unirse.

El consejo también servirá como foro para abordar el bienestar de los jugadores, un aspecto fundamental de su reciente descontento. Además, el paquete del US Open incluye una inversión de $2 millones de dólares para un nuevo programa de apoyo a los atletas del torneo.

open image in gallery Craig Tiley se pronunció tras aumentar los premios en metálico hasta niveles récord ( John Walton/PA Archive )

El director ejecutivo de la Asociación de Tenis de EE. UU., Craig Tiley, quien asumió el cargo recientemente tras dejar Tennis Australia, dijo: “Este es un primer paso significativo en una inversión plurianual en atletas, ya que el Abierto de EE. UU. sigue siendo la mejor oportunidad económica para los jugadores y la plataforma más valiosa en el tenis para jugadores, aficionados y patrocinadores”.

“Nos enorgullece ofrecer premios récord y mayores beneficios para los jugadores, además de proporcionar una nueva plataforma para colaborar con ellos”, agregó.

Por su parte, la presidenta de Wimbledon, Debbie Jevans, dijo sobre la formación del consejo: “Hemos escuchado el deseo de los jugadores de tener una mayor voz y este consejo asesor es un paso importante hacia una relación más sólida entre los Grand Slams y los jugadores”.

“Esperamos trabajar juntos para mejorar la experiencia de los jugadores, potenciar aún más los torneos de Grand Slam y garantizar que este deporte siga prosperando”, añadió.

Traducción de Sara Pignatiello