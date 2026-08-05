Alcaraz retrasa su regreso por molestias “persistentes” a la espera de decidir sobre el Abierto de EE. UU.

Carlos Alcaraz retrasó su regreso tras su lesión de muñeca al retirarse del Abierto de Cincinnati, lo que pone en duda su defensa del título del Abierto de Estados Unidos.

Alcaraz, que fue campeón de Grand Slam siete veces, estuvo inactivo desde que se retiró del Abierto de Barcelona en abril, perdiéndose tanto la defensa de su título en Roland Garros como en Wimbledon.

Carlos Alcaraz durante una sesión de entrenamiento mientras continúa su recuperación tras la lesión ( Getty )

El español parecía estar intensificando su recuperación tras la lesión de cara al torneo Masters de Cincinnati, uno de los torneos de preparación clave antes del US Open.

En los días previos al torneo de Cincinnati, el joven de 23 años publicó videos de su regreso a la cancha y de sus entrenamientos golpeando pelotas. Alcaraz pasó varias semanas con la muñeca derecha inmovilizada con un yeso, que ya le quitaron.

El torneo de Cincinnati, que comienza el 13 de agosto, llegó demasiado pronto. La organización anunció que Alcaraz se había retirado debido a una “lesión persistente en la muñeca”.

“Sabemos que Carlos está haciendo todo lo posible por volver a competir en torneos cuanto antes”, declaró el director del torneo, Bob Moran. “Le deseamos una pronta recuperación y esperamos darle la bienvenida de nuevo a Cincinnati en el futuro”.

Dada la gravedad de las lesiones de muñeca en los tenistas y el peligro de desarrollar afecciones a largo plazo, Alcaraz adoptó un enfoque paciente para su recuperación.

Los excampeones del US Open, Dominic Thiem y Juan Martín del Potro, vieron truncadas sus carreras por lesiones de muñeca, por lo que Alcaraz tiene razón al ser precavido.

Esta temporada, Alcaraz se convirtió en el hombre más joven en completar el Grand Slam de carrera al vencer a Djokovic y ganar el Abierto de Australia por primera vez.

Ante la ausencia de Alcaraz en el Abierto de Francia, el segundo cabeza de serie, Alexander Zverev, triunfó al final de un torneo caótico para ganar su primer título de Grand Slam.

Posteriormente, Jannik Sinner defendió su título de Wimbledon y derrotó a Zverev en la final. Alcaraz había vencido a Sinner en la final del US Open del año pasado para ganar el torneo por segunda vez.

Traducción de Olivia Gorsin