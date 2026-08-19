Jamal Musiala en duda para el inicio de temporada con el Bayern tras desplomarse 2 veces

La disponibilidad de Jamal Musiala para el inicio de la temporada del Bayern Múnich está en duda después de desplomarse en partidos consecutivos de calentamiento debido a un problema neurológico.

La estrella alemana de 23 años cayó poco después de ingresar al campo en un amistoso contra Heidenheim el martes, tres días después de un incidente similar ante Leipzig. Recibió un breve tratamiento en el terreno de juego antes de retirarse en ambas ocasiones.

Musiala explicó en una publicación de Instagram la noche del martes que le han diagnosticado “crisis de ausencia breves, temporales, pero fácilmente tratables causadas por una disfunción neurológica” y que pueden provocar los momentos que ocurrieron contra Heidenheim y Leipzig.

Pero añadió que no había “ningún riesgo adicional para la salud” y que quiere seguir viviendo su “vida cotidiana y mantener mi pasión por jugar al fútbol”.

Reacción discreta del Bayern

El Bayern no ha emitido ningún comunicado ni ha publicado actualizaciones sobre el estado del jugador. El club no ha respondido a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.

El Bayern inicia la temporada el sábado en Borussia Dortmund en la Supercopa de Alemania, y luego comienza la defensa de su título de la Bundesliga contra Stuttgart el fin de semana siguiente.

La agencia de noticias DPA, citando fuentes del Bayern no identificadas, informó el miércoles que no había indicios de que Musiala no pueda continuar su carrera como antes, pero no había información sobre si puede jugar contra Dortmund o Stuttgart.

Comparaciones con Eriksen

Al enfrentar a los periodistas después del partido contra Heidenheim el martes, el miembro de la junta del Bayern responsable del área deportiva, Max Eberl, se negó inicialmente a comentar sobre el estado de Musiala, y se limitó a decir que el jugador emitiría un comunicado más tarde.

“Lo sabíamos y lo sabemos, pero Jamal se pondrá en contacto”, afirmó Eberl.

“Lo grandioso del fútbol —algo que me gustaría ver más en la sociedad o en general— es que cuando ocurre algo en el fútbol que llama la atención de todos, como el desplome de (Christian) Eriksen... o ahora la situación con Jamal, todos entienden que el fútbol es la cosa más hermosa e insignificante del mundo y que hay asuntos mucho más importantes en juego. Es una buena señal. Te da una buena sensación ver a la sociedad unida mostrando ese tipo de solidaridad”, añadió Eberl.

Hoeneß, conmocionado

El presidente honorario del Bayern e influyente dirigente Uli Hoeneß declaró a Sky en una entrevista el miércoles que los desplomes de Musiala crearon un “drama” en el club, y que eran un “problema, ante todo, por supuesto, para la persona Jamal. De verdad, me acuesto pensando en él y me despierto pensando en él”.

Hoeneß señaló que el Bayern no sabía cómo reaccionar.

Hoeneß, quien prometió que Musiala recibirá “apoyo incondicional en todos los aspectos”.

"No pudimos prepararnos para esto, y primero tenemos que aprender cómo manejar esta situación”, sostuvo.

Musiala se mantiene positivo

El jugador comentó que está atravesando un proceso, pero que cuenta con el mejor apoyo a su alrededor.

“Estoy recibiendo una atención médica excelente para esto y soy muy optimista. El FC Bayern y mi círculo personal siempre están a mi lado, apoyándome durante todo este proceso”, expresó Musiala en su publicación en redes sociales.

Musiala se perdió gran parte de la temporada pasada por una fractura de pierna sufrida en el Mundial de Clubes en julio del año pasado, pero regresó en enero y sus actuaciones cada vez más sólidas le valieron un lugar en la selección de Alemania para el Mundial.

Musiala anotó tres goles y dio cinco asistencias en 15 apariciones en la Bundesliga la temporada pasada. También marcó dos y dio otra asistencia en la Liga de Campeones. En total, suma 69 goles en 231 partidos con el Bayern.

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