Los campeones de individuales del US Open ganarán récord de 5,5 millones

Los campeones de individuales del Abierto de Estados Unidos ganarán 5,5 millones de dólares, el premio más alto en la historia del tenis de Grand Slam.

La compensación total para el último major del año sube a un récord de 108 millones de dólares, un aumento del 20% respecto del año pasado y un salto del 44% desde 2024. La Asociación de Tenis de Estados Unidos anunció los detalles financieros el jueves, y está previsto que el torneo comience la próxima semana.

Los jugadores ganarán 140.000 dólares, la cifra más alta en la historia del tenis, solo por ingresar al cuadro principal de individuales de 128 jugadores. Un cuartofinalista gana 780.000 dólares, un semifinalista 1,45 millones y el subcampeón 2,8 millones.

El cheque para los campeones aumenta frente a los 5 millones de dólares que Aryna Sabalenka y Carlos Alcaraz ganaron el año pasado, cuando la compensación total para los jugadores fue de 90 millones de dólares.

Los equipos ganadores en dobles masculino, femenino y mixto se repartirán 1 millón de dólares, y el equipo subcampeón ganará 500.000 dólares. Los campeones de individuales en silla de ruedas ganarán 104.000 dólares.

La USTA también anunció que establecería un programa de apoyo a los jugadores, con un compromiso inicial de 2 millones de dólares que se dividirán en partes iguales entre jugadores y jugadoras, y que se utilizarán para otorgar beneficios y complementar los fondos de pensiones existentes.

El director ejecutivo de la USTA, Craig Tiley, calificó el compromiso financiero con los jugadores en todos los niveles como un “primer paso significativo en una inversión plurianual en los atletas, mientras el Abierto de Estados Unidos sigue siendo la mejor oportunidad económica para los jugadores y la plataforma más valiosa del tenis para jugadores, aficionados y socios”.

El programa se diseñará con la orientación del Consejo de Jugadores de Grand Slam, cuya creación se anunció el jueves en respuesta a los jugadores que buscan una mayor participación y mayores ingresos provenientes de los cuatro torneos principales.

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