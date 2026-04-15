Carlos Alcaraz se retira del Abierto de Barcelona por lesión

Carlos Alcaraz se ha retirado del Abierto de Barcelona tras someterse a pruebas en su muñeca derecha, según anunció el torneo el miércoles.

Esta baja impide al número dos del mundo superar a Jannik Sinner y recuperar la cima del ranking la próxima semana.

La decisión llega un día después de que Alcaraz, de 22 años, solicitara asistencia de un fisioterapeuta y recibiera tratamiento en la muñeca durante su debut, donde venció 6-4 y 6-2 a Otto Virtanen.

Tenía previsto enfrentarse a Tomas Machac en los octavos de final este jueves.

El astro español perdió el número 1 del ranking tras caer ante Sinner en la final del Masters de Montecarlo el domingo ( Julian Finney/Getty Images )

Al referirse a su retirada, Alcaraz declaró a los periodistas: “Tras las pruebas, nos hemos dado cuenta de que la lesión es más grave de lo que cualquiera de nosotros esperaba, y necesito escuchar a mi cuerpo para asegurar que no me afecte en el futuro”.

Y añadió: “Nunca me gusta retirarme de ningún torneo, y menos aún de este. Con gran tristeza tengo que regresar a casa para iniciar mi recuperación lo antes posible junto a mi equipo, los médicos y el fisioterapeuta, y para estar, o intentar estar, lo más en forma posible de cara a los torneos que tengo por delante”.

El astro español perdió el número 1 del ranking tras caer ante Sinner en la final del Masters de Montecarlo el domingo.

Los próximos torneos de Alcaraz son el Abierto de Madrid y el Abierto de Italia antes de defender su título del Abierto de Francia.

Actualmente, Alcaraz ostenta un récord de 22-3 en victorias y derrotas esta temporada, habiendo asegurado ya los títulos del Abierto de Australia y del Abierto de Qatar.

Machac avanzó los cuartos de final y se enfrentará a Andrey Rublev o Lorenzo Sonego.

Reportaje adicional por Reuters.