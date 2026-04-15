Carlos Alcaraz se retira del Abierto de Barcelona por lesión
La decisión llega un día después de que el tenista solicitara asistencia de un fisioterapeuta
Carlos Alcaraz se ha retirado del Abierto de Barcelona tras someterse a pruebas en su muñeca derecha, según anunció el torneo el miércoles.
Esta baja impide al número dos del mundo superar a Jannik Sinner y recuperar la cima del ranking la próxima semana.
La decisión llega un día después de que Alcaraz, de 22 años, solicitara asistencia de un fisioterapeuta y recibiera tratamiento en la muñeca durante su debut, donde venció 6-4 y 6-2 a Otto Virtanen.
Tenía previsto enfrentarse a Tomas Machac en los octavos de final este jueves.
Al referirse a su retirada, Alcaraz declaró a los periodistas: “Tras las pruebas, nos hemos dado cuenta de que la lesión es más grave de lo que cualquiera de nosotros esperaba, y necesito escuchar a mi cuerpo para asegurar que no me afecte en el futuro”.
Y añadió: “Nunca me gusta retirarme de ningún torneo, y menos aún de este. Con gran tristeza tengo que regresar a casa para iniciar mi recuperación lo antes posible junto a mi equipo, los médicos y el fisioterapeuta, y para estar, o intentar estar, lo más en forma posible de cara a los torneos que tengo por delante”.
El astro español perdió el número 1 del ranking tras caer ante Sinner en la final del Masters de Montecarlo el domingo.
Los próximos torneos de Alcaraz son el Abierto de Madrid y el Abierto de Italia antes de defender su título del Abierto de Francia.
Actualmente, Alcaraz ostenta un récord de 22-3 en victorias y derrotas esta temporada, habiendo asegurado ya los títulos del Abierto de Australia y del Abierto de Qatar.
Machac avanzó los cuartos de final y se enfrentará a Andrey Rublev o Lorenzo Sonego.
Reportaje adicional por Reuters.
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