Venus Williams encabeza la lista de invitaciones para el cuadro principal individual del Abierto de EE. UU. de este año, quedando un hueco que podría ser ocupado por su hermana Serena.

Venus (46) ha ganado dos veces el torneo de Flushing Meadows y participó por primera vez en el Abierto de EE. UU. hace 29 años, aunque ha jugado individuales esporádicamente durante los últimos cuatro años y actualmente acumula una racha de 13 partidos sin ganar.

Su último partido de Grand Slam fue en enero, cuando perdió en primera ronda contra la serbia Olga Danilovic en el Abierto de Australia.

Ya se han anunciado siete de las ocho invitaciones individuales para los cuadros principales masculino y femenino, quedando una por anunciar, lo que deja la puerta abierta a Serena si decide continuar con su regreso.

La menor de las hermanas Williams protagonizó un sensacional regreso al tenis este verano tras cuatro años de ausencia, después de haber disputado su último partido individual en el Abierto de EE. UU., donde ganó seis de sus 23 títulos de Grand Slam, en 2022, antes de “alejarse” del deporte.

Su regreso a la competición individual en Wimbledon terminó en la primera ronda con una derrota ante Maya Joint, mientras que ella y Venus no pudieron jugar dobles juntas como estaba previsto después de que Serena (44) se lesionara la rodilla en ese partido.

Sin embargo, ambas entraron juntas a la cancha esta semana en el Abierto de Cincinnati, donde perdieron un emocionante partido a tres sets ante un público abarrotado, y podrían retomar su colaboración en Nueva York, a la espera de que se anuncien las invitaciones para dobles.

También quedan por confirmar tres tarjetas de invitación para la competición de dobles mixtos, que comienza el 24 de agosto.

La campeona del Abierto de EE. UU. 2017, Sloane Stephens, también ha recibido una invitación para la modalidad individual, mientras que en la categoría masculina, el favorito del público y exsemifinalista Gael Monfils, que se retira a finales de año, ha recibido una para su último Grand Slam.

Stan Wawrinka, campeón de 2016 y tres veces ganador de Grand Slam, que además estaría jugando su último Grand Slam antes de retirarse, podría recibir la última plaza.

Jordan Lee, campeón juvenil de Wimbledon, y Kei Nishikori, subcampeón del Abierto de EE. UU. 2014, encabezan la lista de jugadores invitados al cuadro de clasificación.

Traducción de Sara Pignatiello