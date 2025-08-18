Carlos Alcaraz envió un emotivo mensaje a Jannik Sinner después de que su rival se retirara por enfermedad de la final del Abierto de Cincinnati, tras jugar solo cinco partidos.

Sinner, tenista italiano y N° 1 del mundo, no ganó ningún juego y tiró la toalla tras solo 20 minutos del partido, confirmando que empezó a sentirse mal el día anterior.

El final prematuro del esperado choque entre los dos mejores jugadores del mundo dejó al público atónito y a Alcaraz sin poder celebrar la conquista del trofeo.

En su lugar, el español envió sus mejores deseos a Sinner y dijo que volvería más fuerte tras poner fin anticipadamente al último capítulo de su rivalidad.

“Como tú mismo dijiste, Jannik, esta no es la forma en la que quiero ganar partidos, ganar un trofeo”, dijo Alcaraz, dirigiéndose al jugador que lo derrotó en la final de Wimbledon el mes pasado.

“Solo tengo que decir que lo siento. Sé y comprendo cómo puedes sentirte en estos momentos. Realmente creo, como ya he dicho muchas veces, que eres un verdadero campeón”, continuó.

“Estoy seguro de que de esta situación vas a volver mejor, incluso más fuerte. Siempre lo haces. Eso es lo que hacen los verdaderos campeones, y tú eres uno”, agregó.

“Lo siento y vuelve más fuerte”, reiteró. Alcaraz también escribió “lo siento Jannik” en el lente de la cámara situada junto a la cancha.

Se produjeron momentos extraños cuando Alcaraz recibió el trofeo del Abierto de Cincinnati. Es la primera vez que Alcaraz gana el evento y es su octava corona ATP Masters.

Sinner se mostró desorientado desde el principio, con problemas de movilidad y de sincronización de sus golpes de fondo, y perdió su servicio tres veces antes de retirarse.

El jugador de 24 años confirmó más tarde que había estado enfermo, pero su estado físico será una preocupación de cara a la defensa de su título en el US Open en Nueva York el domingo.

Parece que Sinner no podrá formar pareja con Katerina Siniakova en el renovado torneo de dobles mixtos del US Open, que comienza el martes por la tarde.

El N° 1 del mundo se disculpó ante el público de Cincinnati y también felicitó a Alcaraz y a su equipo por ganar su sexto título de la temporada 2025.

“Normalmente empiezo por el rival, pero hoy tengo que empezar por ustedes [el público]”, dijo Sinner durante la peculiar ceremonia de entrega de trofeos.

“Siento mucho decepcionarlos. Desde ayer no me sentía bien. Pensé que mejoraría durante la noche, pero desperté peor”, prosiguió.

“Intenté jugar y que fuera al menos un partido pequeño, pero no pude aguantar más. Lo siento mucho por todos ustedes”, añadió.

“Sé que algunos de ustedes este lunes quizás tenían que trabajar o hacer otra cosa, así que lo lamento mucho”, expresó.

“Por supuesto, Carlos, felicidades. Otro título. No es la forma en que querías ganar, pero estás teniendo una temporada increíble. Tú y todo tu equipo lo están haciendo de maravilla. Sigan así. Te deseo solo lo mejor para el US Open y el resto de la temporada”, concluyó.

