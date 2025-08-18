Los preparativos de Jannik Sinner para defender su título en el Abierto de EE. UU. se han visto interrumpidos por una enfermedad después de que el N° 1 del mundo se viera obligado a retirarse de la final del Abierto de Cincinnati contra su joven rival Carlos Alcaraz, en la que duró solo cinco juegos.

Sinner estaba claramente indispuesto en lo que fue un caluroso día en Ohio, y perdió su saque tres veces antes de retirarse del partido. El jugador de 24 años se disculpó ante el público y confirmó que había empezado a sentirse mal el día anterior, y que su estado había empeorado el día de la final.

El italiano parece seguro de que se retirará del nuevo torneo de dobles mixtos del Abierto de EE. UU., donde está previsto que forme pareja con Katerina Siniakova el martes en Nueva York, en la tarde inaugural del evento. El formato mixto fue renovado en medio de controversias.

open image in gallery Jannik Sinner tras retirarse en la final del Abierto de Cincinnati ( Imagn Images )

La mayor preocupación será saber si Sinner está en condiciones de comenzar su campaña de individuales en el Abierto de EE. UU. en Flushing Meadows, pero el defensor del título disipó los temores de que se hubiera lesionado antes del Grand Slam al confirmar que se había visto afectado por una enfermedad.

“Normalmente empiezo por el rival, pero hoy tengo que empezar por ustedes [el público]”, dijo Sinner durante la peculiar ceremonia de entrega de trofeos, en la que Alcaraz fue coronado campeón.

“Siento mucho decepcionarlos. Desde ayer no me sentía bien. Pensé que mejoraría durante la noche, pero desperté peor”, continuó.

“Intenté jugar y que fuera al menos un partido pequeño, pero no pude aguantar más. Lo siento mucho por todos ustedes”, añadió, y expresó: “Sé que algunos de ustedes este lunes quizás tenían que trabajar o hacer otra cosa, así que lo lamento mucho”.

Después de que Sinner y Alcaraz se enfrentaran en las finales del Abierto de Francia y de Wimbledon, los aficionados esperaban una repetición mientras los jóvenes rivales se preparaban para su primera final en cancha dura en Ohio.

Sinner llegó a la final con una racha de 26 partidos ganados en pista dura, pero no fue competitivo, ya que tuvo problemas con sus movimientos y la sincronización de sus golpes de fondo.

“Por supuesto, Carlos, felicidades. Otro título. No es la forma en que querías ganar, pero estás teniendo una temporada increíble”, dijo Sinner a su rival español.

“Tú y todo tu equipo lo están haciendo de maravilla. Sigan así. Te deseo solo lo mejor para el US Open y el resto de la temporada”, concluyó.

open image in gallery Alcaraz consuela a Sinner tras su repentina retirada del partido ( Getty )

Alcaraz también publicó un mensaje amable para su rival, en el que le dijo a Sinner: “Como tú mismo dijiste, Jannik, esta no es la forma en la que quiero ganar partidos, ganar un trofeo. Solo tengo que decir que lo siento. Sé y comprendo cómo puedes sentirte en estos momentos.

“Realmente creo, como ya he dicho muchas veces, que eres un verdadero campeón. Estoy seguro de que de esta situación vas a volver mejor, incluso más fuerte. Siempre lo haces. Eso es lo que hacen los verdaderos campeones, y tú eres uno”, añadió.

“Lo siento, y vuelve más fuerte”, reiteró.

Traducción de Sara Pignatiello