Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner: horario y cómo ver la final del Abierto de Cincinnati
Alcaraz y Sinner vuelven a enfrentarse tras medirse en las finales de Roland Garros y Wimbledon durante el verano
Carlos Alcaraz y Jannik Sinner vuelven a encontrarse en una final, esta vez en el Abierto de Cincinnati, que se disputará el lunes, mientras ambos afinan su preparación para el Abierto de Estados Unidos de este mes.
Los dos tenistas han protagonizado las últimas finales de Grand Slam: Alcaraz se llevó la victoria en un clásico de cinco sets en Roland Garros, mientras que Sinner logró su revancha en la final de Wimbledon.
El número uno del mundo, Jannik Sinner, suma 26 victorias consecutivas en canchas duras y el mes pasado puso fin a su racha negativa frente a Carlos Alcaraz al imponerse en la final de Wimbledon en cuatro sets.
Por su parte, el número dos del ranking, Alcaraz, todavía domina el historial con un registro de 8-5 sobre el italiano y buscará un triunfo de peso antes del Abierto de Estados Unidos, donde Sinner defenderá el título.
Todo lo que necesitas saber
¿Cuándo juegan Carlos Alcaraz y Jannik Sinner?
La final masculina del Abierto de Cincinnati se disputará el lunes 18 de agosto a las 3:00 p. m. hora local (8:00 p. m. en Reino Unido, 9:00 p. m. en España y 1:00 p. m. en México).
¿Dónde ver el partido?
En el Reino Unido, el Abierto de Cincinnati se transmite por Sky Sports Tennis. También puede verse en streaming a través de Now TV o Sky Go.
Alcaraz vs. Sinner: el historial
El triunfo de Sinner en la final de Wimbledon puso fin a una racha de cinco derrotas consecutivas frente a Alcaraz, después de haber desperdiciado cinco puntos de campeonato contra él en la final de Roland Garros. Aun así, el español lidera el cara a cara por 8-5. Este será su cuarto enfrentamiento en lo que va de temporada, y los cuatro han sido en finales.
2025: Wimbledon, final, césped (al aire libre) – Sinner ganó en cuatro sets
2025: Roland Garros, final, arcilla (al aire libre) – Alcaraz ganó en cinco sets
2025: Masters de Roma, final, arcilla (al aire libre) – Alcaraz ganó en dos sets
2024: China Open, final, dura (al aire libre) – Alcaraz ganó en tres sets
2024: Roland Garros, semifinal, arcilla (al aire libre) – Alcaraz ganó en cinco sets
2024: Indian Wells, semifinal, dura (al aire libre) – Alcaraz ganó en tres sets
2023: China Open, semifinal, dura (al aire libre) – Sinner ganó en dos sets
2023: Miami Open, semifinal, dura (al aire libre) – Sinner ganó en tres sets
2023: Indian Wells, semifinal, dura (al aire libre) – Alcaraz ganó en dos sets
2022: Abierto de Estados Unidos, cuartos de final, dura (al aire libre) – Alcaraz ganó en cinco sets
2022: Umag, final, arcilla (al aire libre) – Sinner ganó en tres sets
2022: Wimbledon, octavos de final, césped (al aire libre) – Sinner ganó en cuatro sets
2021: Masters de París, octavos de final, dura (cancha cubierta) – Alcaraz ganó en dos sets
Traducción de Leticia Zampedri