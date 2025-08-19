Torneo de dobles mixtos en el US Open 2025: orden de juego y partidos destacados

Hoy comienza el nuevo torneo de dobles mixtos del Abierto de tenis de EE. UU. Carlos Alcaraz competirá junto a Emma Raducanu en una lista de parejas repleta de estrellas.

Como novedad para 2025, los dobles mixtos de Nueva York se disputarán en las dos canchas más grandes, Arthur Ashe y Louis Armstrong, el martes 19 de agosto y el miércoles 20 de agosto.

Además de Alcaraz, ganador de cinco Grand Slams, y Raducanu, campeona del Abierto de tenis de EE. UU. de 2021, otros grandes nombres compiten entre sí por el premio de un millón de dólares para el campeón, lo que supone un aumento de 800.000 dólares con respecto a 2024.

La pareja cabeza de serie, formada por el británico Jack Draper y Jessica Pegula, se enfrentará a Alcaraz y Raducanu en octavos de final. Novak Djokovic también jugará con su compatriota serbia Olga Danilovic, pero Jannik Sinner y Katerina Siniakova se retiraron un día después de que el número 1 del mundo masculino renunciara de la final del Abierto de Cincinnati contra Alcaraz por enfermedad.

Aquí está toda la información clave antes de los dobles mixtos en el Abierto de tenis de EE. UU.:

¿Cuál es el orden de juego del martes?

ARTHUR ASHE STADIUM: 11 a. m. hora local (9 a. m. en México y 5 p. m. en España)

-Naomi Osaka/Gael Monfils contra Caty McNally/Lorenzo Musetti

No antes del mediodía, hora local

-Iga Swiatek/Casper Ruud (3) contra Madison Keys/Frances Tiafoe

Segunda ronda: por confirmar

No antes de las 2 p. m., hora local

Jessica Pegula/Jack Draper (1) contra Emma Raducanu/Carlos Alcaraz

Olga Danilovic/Novak Djokovic contra Mirra Andreeva/Daniil Medvedev

Segunda ronda: por confirmar

LOUIS ARMSTRONG STADIUM: 11 a. m. hora local (9 a. m. en México y 5 p. m. en España)

Sara Errani/Andrea Vavassori contra Elena Rybakina/Taylor Fritz (2)

Venus Williams/Reilly Opelka contra Karolina Muchova/Andrey Rublev

Segunda ronda: por confirmar

No antes de la 1:30 p. m., hora local

Taylor Townsend/Ben Shelton contra Amanda Anisimova/Holger Rune (4)

Danielle Collins/Christian Harrison contra Belinda Bencic/Alexander Zverev

Segunda ronda: por confirmar

¿Cuándo se celebra el torneo de dobles mixtos del Abierto de tenis de EE. UU.?

La prueba de dobles mixtos se disputa el martes 19 de agosto y el miércoles 20 de agosto en las dos canchas más grandes de Flushing Meadows, la Arthur Ashe y la Louis Armstrong.

Los partidos comienzan a las 11:00 (hora local), es decir, a las 9 a. m. en México y a las 5 p. m. en España.

El partido de Alcaraz y Raducanu contra Draper y Pegula está programado en tercer lugar en el estadio Arthur Ashe el martes, alrededor de las 2. p. m., hora local (12 p. m. en México, 8 p. m. en España).

¿Cuál es el formato?

Dieciséis parejas competirán en el evento, lo que dará lugar a cuatro rondas de competición.

El sistema de puntuación, hasta la final, será al mejor de tres sets jugados a cuatro juegos. En caso de llegar a 40-40 se aplicará punto decisivo (muerte súbita), y si el marcador llega a 4-4, se disputará un ‘tie-break’. En lugar de un tercer set, se jugará un desempate a 10 puntos si es necesario.

La final será la misma, pero con series normales de seis partidos.

Carlos Alcaraz y Emma Raducanu formarán pareja en Nueva York ( PA )

¿Dónde ver el partido?

Los canales de televisión por cable de ESPN transmitirán los partidos. También se pueden ver en la plataforma de Disney+.

¿Cuál es el sorteo?

El sorteo completo de 16 equipos se decidió por la clasificación combinada de los 8 primeros en individuales y ocho selecciones comodín.

El sorteo es el siguiente:

Jessica Pegula/Jack Draper (1) contra Emma Raducanu/Carlos Alcaraz

Olga Danilovic/Novak Djokovic contra Mirra Andreeva/Daniil Medvedev

Iga Swiatek/Casper Ruud (3) contra Madison Keys/Frances Tiafoe

Naomi Osaka/Gael Monfils contra Caty McNally/Lorenzo Musetti

Danielle Collins/Christian Harrison** contra Belinda Bencic/Alexander Zverev

Taylor Townsend/Ben Shelton contra Amanda Anisimova/Holger Rune (4)

Venus Williams/Reilly Opelka contra Karolina Muchova/Andrey Rublev

Sara Errani/Andrea Vavassori contra Elena Rybakina/Taylor Fritz (2)

**Katerina Siniakova/Jannik Sinner se retiraron

¿Cuál es el premio en metálico por equipo?

Ganadores: 1 millón de dólares

Subcampeones: 400.000 dólares

Semifinales: 200.000 dólares

Cuartos de final: 100.000 dólares

Octavos de final: 20.000 dólares

TOTAL: 2,36 millones de dólares